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Феликс Магат
Новости
Феликс Магат - новости
Германия
26 июля 1953 (73)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Железный Феликс», трижды бравший Бундеслигу, отказал «Актобе»
1 марта
1
Кураньи назвал самого жесткого тренера в своей карьере
2024.02.10 14:51
70-летний Магат предложил свои услуги сборной Германии
2023.09.12 00:41
3
Бундеслига. «Бавария» обыграла в гостях «Фрайбург»; «Байер» с Азмуном и без Лунева победил «Герту» Магата
2022.04.02 18:38
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
68-летний Магат возглавил «Герту». Он не работал тренером с 2017 года
2022.03.14 09:19
Магат: «В «Барселоне» трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола»
2020.10.12 14:31
7
Глеб – о тренировках Магата: «Это жесть, дикость. Спецназ, ВДВ. Однажды я думал взять билет и свалить из команды»
2020.03.21 18:35
5
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Янг близок к переходу в китайский клуб
2017.02.23 19:30
Магат: «В «Баварии» Гетце не показывает футбола того уровня, какой был в «Боруссии»
2016.03.24 17:19
Магат: «Следует сделать так, чтобы при нулевых ничьих очков командам не давали»
2016.02.15 13:14
3
Магат: «Титова и Кирьякова взял бы в любую свою команду»
2016.02.14 06:52
1
Магат: «Доминирование «Баварии» в Бундеслиге продлится еще десять лет»
2015.09.23 21:17
2
Вячеслав Глеб: «У Магата тренировки – как в Колизее, рубились до крови»
2015.09.20 08:59
2
Магат: «Непонятно решение Гвардиолы изменить игру «Баварии»
2015.07.01 11:00
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