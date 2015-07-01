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    • Магат: «Непонятно решение Гвардиолы изменить игру «Баварии»

    Магат: «Непонятно решение Гвардиолы изменить игру «Баварии»

    Известный немецкий тренер Феликс Магат выступил с критикой в адрес нынешнего рулевого мюнхенской «Баварии» Хосепа Гвардиолы.

    «Мне непонятно, зачем этот специалист начал что-то менять в хорошо функционирующем механизме. Ему лишь нужно было продолжить начатое Юппом Хайнкесом дело, а не привносить что-то свое. В итоге, помимо прочего, в команде было нарушено спокойствие», – поделился мнением Магат, которого недавно сватали в московский «Спартак».

    Напомним, что при испанском тренере «Бавария» дважды становилась сильнейшей командой Германии.

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    Источник: TZ

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    01.07.2015 11:00
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    Комментарии (78)
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    Михаэль Кан
    1435760410
    Потому что, если бы он продолжал дело Хайнкеса, то, в случае неудачи, у него не было бы оправданий и его бы тут же выгнали в шею. (Типа: \"Ну я продолжал-продолжал, но чё-т как-т не вышло, сорян, ребят, я пошёл). А так, он строит новое, и в случае неудач у него всегда железная отговорка: \"Мы строим новую команду, нам нужно время, чтобы это НОВОЕ ЧУДО стало работать без перебоев и приносило плоды\". (Благодаря этому, он до сих пор и держится на посту, потому что все верят и ждут этих плодов. А получиться всё может так, что ожидания окажутся напрасными и Гвардиола уйдёт только лишь с титулом Чемпионов Германии). Гвардиола хитёр-бобёр.
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    BRAZIL DRAGON KING
    1435761124
    Почему Бавария в последние сезоны стала такой...ну жалкой,позорно заканчивающей еврокампанию.Сперва Реал,потом Барселона...зачем немецкой машине тики- така?Куда делась Бавария старины Юппа?Ахренеть..Гнать в шею каталонца,пока не поздно. Эта Бавария слабахарактерна во всех смыслах,практика показала.
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    -Дигорец-
    1435766304
    Как же одолело это нытьё)Бога ради вертайте своего Юппа назад и пребывайте в небесах с мыслями о том,что ещё 17 лет с ним будете на вершине футбольного Олимпа!)
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    weinmar
    1435769683
    О! Магат идею подкинул )) Теперь я буду называть Гвардиолу \"этим специалистом\" )))
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    ЮЗИК
    1435770174
    До Пепа Бавария была сильнее
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    Die Roten
    1435822862
    да уж.
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    nnbb199O
    1435825253
    Гнать надо лысего физрука!
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    Port-Petrovsk007
    1435928373
    Больше непонятно то,как классики немецкого мощного механизма,Кайзер Франц и Карл-Хайнц вообще пошли на такую революцию в бундесманш. Да не будут немцы никогда играть а-ля латиносы в силу ментальности,географии и футбольных школ. Кстати,начало немецкого механизма в Баварии последних 20-ти лет больше положено не Хайнкесом, а все же наверно Оттмаром Хиттцфельдом.
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    Сливки общества
    1435960677
    Про нарушение спокойствия в точку. Футболисты стали дерганными. Это и во время игры чувствуется.
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    ologreds
    1694997688
    numo434518
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