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    • Вячеслав Глеб: «У Магата тренировки – как в Колизее, рубились до крови»

    Вячеслав Глеб: «У Магата тренировки – как в Колизее, рубились до крови»

    Бывший нападающий «Штутгарта» и «Гамбурга» Вячеслав Глеб рассказал о тренировках под руководством Феликса Магата.

    «Люди после его тренировок блевали! Брат прикалывался, говорил, вот бы его в «Спартак». Когда Саша был молодой, на него это повлияло. Если ты прошел у Магата предсезонку – на три года хватит. С утреца, часов в семь, он любил разбудить – и дать на сорок минут кросс по гольф-полям. А темп такой, что ты уже на пятнадцатой минуте думаешь: «Я вообще спал?». Он настолько жесткий! Вспоминаю момент, когда меня молодого взяли в основу. Я че-то переживал, суетился. Он это просек и вызвал меня к себе в офис. Пришел, сижу – а он две минуты смотрит и молчит. Я уже весь пропотел, дышать не мог! А потом мы так поговорили, как будто сто лет знакомы: «Ты любишь футбол? С друзьями бегаешь? Это то же самое. Ошибаются все». У него важно, чтобы ты после потери оказывался за линией мяча. Сделаешь так – он и слова тебе не скажет. Психолог сильнейший! Но с годами начал перебарщивать с нагрузкой.
    Забеги такие, как на Эйфелеву башню. Пробежишься разочек, а потом думаешь, как спуститься и не обосраться. У него же еще помощники были: один – бывший спецназовец. Я думаю, им доставляло удовольствие на все это смотреть. Магат же на тренировках практически не свистел фолы. Рубились до крови там, как в Колизее, типа убейте друга. Магат смотрит: «Класс!», – отметил Вячеслав Глеб.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.09.2015 08:59
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Miha
    1442731505
    Нужно Магата в Россию срочно. У нас своих бывших ГРУшников или , Афганцев и Чеченцев пол страны. Так что помощники есть!))
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    ologreds
    1694997135
    numo442934
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