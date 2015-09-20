Вячеслав Глеб: «У Магата тренировки – как в Колизее, рубились до крови»

Бывший нападающий «Штутгарта» и «Гамбурга» Вячеслав Глеб рассказал о тренировках под руководством Феликса Магата.

«Люди после его тренировок блевали! Брат прикалывался, говорил, вот бы его в «Спартак». Когда Саша был молодой, на него это повлияло. Если ты прошел у Магата предсезонку – на три года хватит. С утреца, часов в семь, он любил разбудить – и дать на сорок минут кросс по гольф-полям. А темп такой, что ты уже на пятнадцатой минуте думаешь: «Я вообще спал?». Он настолько жесткий! Вспоминаю момент, когда меня молодого взяли в основу. Я че-то переживал, суетился. Он это просек и вызвал меня к себе в офис. Пришел, сижу – а он две минуты смотрит и молчит. Я уже весь пропотел, дышать не мог! А потом мы так поговорили, как будто сто лет знакомы: «Ты любишь футбол? С друзьями бегаешь? Это то же самое. Ошибаются все». У него важно, чтобы ты после потери оказывался за линией мяча. Сделаешь так – он и слова тебе не скажет. Психолог сильнейший! Но с годами начал перебарщивать с нагрузкой.

Забеги такие, как на Эйфелеву башню. Пробежишься разочек, а потом думаешь, как спуститься и не обосраться. У него же еще помощники были: один – бывший спецназовец. Я думаю, им доставляло удовольствие на все это смотреть. Магат же на тренировках практически не свистел фолы. Рубились до крови там, как в Колизее, типа убейте друга. Магат смотрит: «Класс!», – отметил Вячеслав Глеб.