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    Александр Щеголев - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Щеголев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 апреля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2013 Подолье 1 : 1 Факел
    30.07.2013 Локомотив 1 : 1 Факел
    04.08.2013 Факел 2 : 1 Металлург Л
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