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Хулен Лопетеги
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Хулен Лопетеги - новости
Катар
Испания
28 августа 1966 (60)
Тренер
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«Вест Хэм» платит зарплату трем главным тренерам
7 февраля
Видео
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России
2025.09.08 10:04
1
Фото
Экс-тренер «Реала» возглавил сборную Катара
2025.05.01 13:45
«Сосьедад» Захаряна рассматривает двух тренеров на замену Альгуасилю
2025.04.24 20:45
«Вест Хэм» объявил об отставке главного тренера
2025.01.08 18:32
Клуб АПЛ сменит экс-тренера «Реала» на экс-тренера «Челси»
2025.01.06 20:33
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.12.03 21:56
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.11.20 23:11
1
Седьмой тренер отказал «Баварии»
2024.05.05 18:13
4
У «Баварии» осталось три кандидата на пост главного тренера
2024.05.04 12:49
3
«Бавария» может назначить экс-тренера «Реала» – это не Зидан
2024.05.03 20:01
«Милан» отказался от назначения Лопетеги – известна причина
2024.04.30 23:20
«Милан» рассматривает трех тренеров
2024.04.29 17:33
Ибрагимович хочет, чтобы его бывший одноклубник возглавил «Милан»
2024.04.20 11:11
3
«Милан» может назначить экс-тренера «Реала»
2024.04.13 10:49
Экс-тренер «Реала» Лопетеги отказал двум клубам
2024.02.17 15:30
Сборная Алжира после отказа Зидана хочет позвать другого экс-тренера «Реала»
2024.01.29 15:30
Стали известны еще два кандидата на замену Хави в «Барселоне»
2024.01.28 15:55
1
Стало известно, кто может заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
2023.12.13 16:22
18
«Манчестер Юнайтед» контактировал с экс-тренером «Реала»
2023.12.07 12:02
1
Экс-тренер «Реала» отклонил 18-миллионное предложение из Саудовской Аравии
2023.12.06 17:38
2
Экс-тренер «Реала» может возглавить «Аль-Иттихад», где играет Бензема
2023.11.11 10:51
Экс-тренер «Реала» предложил свои услуги «Наполи»
2023.10.12 07:55
«Вильярреал» рассматривает Рауля и еще двух тренеров
2023.09.07 19:57
Клуб АПЛ уволил тренера за три дня до старта сезона
2023.08.09 08:21
3
«Мы забили три мяча». Лопетеги не согласен с отмененным голом «Вулверхэмптона» в ворота «Ливерпуля»
2023.01.08 10:24
Тренер «Вулверхэмптона» Лопетеги подтвердил трансфер форварда «Атлетико»
2022.12.23 18:28
Фото
Лопетеги – новый главный тренер «Вулверхэмптона»
2022.11.05 12:29
1
Лопетеги близок к назначению в «Вулверхэмптон»
2022.11.02 09:15
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5
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