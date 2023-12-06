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    • Экс-тренер «Реала» отклонил 18-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Экс-тренер «Реала» отклонил 18-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    «Аль-Иттихад» до назначения Марсело Гальярдо делал предложение другому тренеру.

    Саудовский клуб вел переговоры с Хуленом Лопетеги.

    Испанцу предложили контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год после уплаты налогов, но тот ответил отказом.

    57-летний специалист ждет предложений из АПЛ.

    • Лопетеги в августе уволили из «Вулверхэмптона».
    • Ранее он тренировал «Реал» и сборную Испании.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2215

      Таврида 28 минут назад

      Не дождался Лопетеги вызова из АПЛ,
      В Испанию воротился —
      Глядь: опять перед ним землянка;
      На пороге сидит его старуха,
      А пред нею разбитое корыто.

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