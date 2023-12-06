Экс-тренер «Реала» отклонил 18-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Не дождался Лопетеги вызова из АПЛ,
В Испанию воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
«Аль-Иттихад» до назначения Марсело Гальярдо делал предложение другому тренеру.
Саудовский клуб вел переговоры с Хуленом Лопетеги.
Испанцу предложили контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год после уплаты налогов, но тот ответил отказом.
57-летний специалист ждет предложений из АПЛ.
- Лопетеги в августе уволили из «Вулверхэмптона».
- Ранее он тренировал «Реал» и сборную Испании.