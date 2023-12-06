Экс-тренер «Реала» отклонил 18-миллионное предложение из Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» до назначения Марсело Гальярдо делал предложение другому тренеру.

Саудовский клуб вел переговоры с Хуленом Лопетеги.

Испанцу предложили контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год после уплаты налогов, но тот ответил отказом.

57-летний специалист ждет предложений из АПЛ.