«Манчестер Юнайтед» контактировал с экс-тренером «Реала»

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Будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.
В клубе не исключают отставку голландского специалиста посреди сезона. В связи с этим изучаются кандидаты ему на замену.
Один из вариантов – Хулен Лопетеги. Стороны уже контактировали и обсуждали возможное сотрудничество.