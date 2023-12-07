«Манчестер Юнайтед» контактировал с экс-тренером «Реала»

Будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

В клубе не исключают отставку голландского специалиста посреди сезона. В связи с этим изучаются кандидаты ему на замену.

Один из вариантов – Хулен Лопетеги. Стороны уже контактировали и обсуждали возможное сотрудничество.

Лопетеги в августе уволили из «Вулверхэмптона».

Ранее он возглавлял «Реал» и сборную Испании.

Тренер отказался от 18-миллионного предложения из Саудовской Аравии.

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