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    «Манчестер Юнайтед» контактировал с экс-тренером «Реала»

    Будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

    В клубе не исключают отставку голландского специалиста посреди сезона. В связи с этим изучаются кандидаты ему на замену.

    Один из вариантов – Хулен Лопетеги. Стороны уже контактировали и обсуждали возможное сотрудничество.

    • Лопетеги в августе уволили из «Вулверхэмптона».
    • Ранее он возглавлял «Реал» и сборную Испании.
    • Тренер отказался от 18-миллионного предложения из Саудовской Аравии.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yzkaecv 1 час назад

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