«Манчестер Юнайтед» контактировал с экс-тренером «Реала»

Будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

В клубе не исключают отставку голландского специалиста посреди сезона. В связи с этим изучаются кандидаты ему на замену.

Один из вариантов – Хулен Лопетеги. Стороны уже контактировали и обсуждали возможное сотрудничество.