Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кубок арабских наций 2025 Отбор Кубка Азии 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок УЕФА 2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок УЕФА 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Португалия. Примейра 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Чемпионат Европы U-19 2012