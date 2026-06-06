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Хулен Лопетеги - статистика
Катар
Испания
28 августа 1966 (60)
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И
В
П
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Катар
2
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Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
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