Хулен Лопетеги - статистика
Тренер
|Имя
|Хулен
|Фамилия
|Лопетеги
|Команда
|Вулверхэмптон
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|28 августа 1966
|Имя
|Хулен
|Фамилия
|Лопетеги
|Команда
|Вулверхэмптон
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|28 августа 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Вулверхэмптон
|2 : 4
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 28 тур
|01.04.2023
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|08.04.2023
|Вулверхэмптон
|1 : 0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Ливерпуль
|2 : 2
|Вулверхэмптон
|17.01.2023
|Вулверхэмптон
|0 : 1
|Ливерпуль