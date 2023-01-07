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    Хулен Лопетеги - статистика

    Тренер
    Имя Хулен
    Фамилия Лопетеги
    Команда Вулверхэмптон
    Гражданство Испания
    Дата рождения 28 августа 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Вулверхэмптон 2 : 4 Лидс Англия. Премьер-лига, 28 тур
    01.04.2023 Ноттингем Форест 1 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 29 тур
    08.04.2023 Вулверхэмптон 1 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вулверхэмптон 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Ливерпуль 2 : 2 Вулверхэмптон
    17.01.2023 Вулверхэмптон 0 : 1 Ливерпуль
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