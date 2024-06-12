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Хулен Лопетеги
Материалы
Хулен Лопетеги - материалы
Катар
Испания
28 августа 1966 (60)
Тренер
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Публикации
Россиянин попал в символическую сборную лучших игроков в истории мадридской команды – догадаетесь, о ком речь?
Составил компанию Радамелю Фалькао, Диего Косте и Алехандро Домингесу.
12.06.2024 22:05
9
Тут – о самой стилистически необычной команде Европы
Много владеют, интенсивно прессингуют, но примитивно атакуют.
18.01.2020 15:19
2
Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете
Стильные, невезучие, свежие.
01.11.2019 13:15
2
Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны
Пост обновляется.
11.03.2019 21:04
18
Топ-клубы ужасны. Обсуждаем в новом подкасте
Когда все проваливаются одновременно.
09.11.2018 18:00
10
Лопетеги уничтожил карьеру, но помог «Реалу». Не жалейте его!
История об одном сомнительном решении.
30.10.2018 12:15
15
Почему «Реал» так ужасен
Лопетеги – все!
29.10.2018 22:45
18
«Барса» разгромила проблемный «Реал». Лопетеги – все?
Вальверде просто унизил соперника игрой.
28.10.2018 20:10
17
Как изменился «Реал» без Роналду и Зидана
Бензема, Модрич и Бэйл теперь играют по-другому.
02.10.2018 18:52
5
«Он предатель». Лопетеги выгнали по делу
На ЧМ громыхнул первый скандал.
13.06.2018 17:40
20
Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»
Весь мир в шоке.
13.06.2018 13:10
18
Мамаев извинился. Претендентов на место тренера сборной четверо. Дайджест событий дня
«Спартак» узнал соперника по квалификации ЛЕ. Сонг перешел в «Рубин». Кержаков остается в «Зените». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.07.2016 23:13
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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