Россиянин попал в символическую сборную лучших игроков в истории мадридской команды – догадаетесь, о ком речь?

Составил компанию Радамелю Фалькао, Диего Косте и Алехандро Домингесу.

«Райо Вальекано» в конце мая отпраздновал большой юбилей – клуб был основан ровно 100 лет назад. По такому случаю популярное испанское издание AS выкатило свой вариант символической сборной за всю историю «пчел» – так называют футболистов этой команды. В почетный список попали 15 игроков – основой состав плюс замены.

Авторы включили в символическую сборную нескольких звезд мирового футбола: Уго Санчеса, Диего Косту и Радамеля Фалькао. Колумбийский форвард, кстати говоря, до сих пор числится в «Райо Вальекано». Фалькао перешел в эту команду осенью 2021-го года, провел 80 матчей и забил 12 голов. Как пишут испанские СМИ, контракт нападающего с «Райо Вальекано», истекающий 30 июня, продлен не будет. А это значит, что совсем скоро он получит статус свободного агента. Но место в символической сборной клуба Фалькао, безусловно, заслужил.

Есть в «дрим тим» и бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес. Он играл за «Райо Вальекано» в сезоне 2012-2013. Забил 5 голов в 33 матчах Ла Лиги. А еще в почетный «клуб 15» попал Хулен Лопетеги. Он известен в больше степени как тренер, возглавлял сборную Испании, а также «Реал», «Севилью» и «Порту». В бытность игроком Лопетеги провел в «Райо Вальекано» 5 сезонов. Выступая на позиции вратаря, внес весомых вклад в успехи команды – «пчелы» по итогам сезона 1998/99 поднялись в высший дивизион испанского футбола. Именно в команде из Мадрида Лопетеги завершил игровую карьеру. Случилось это в 2002-м году.

Есть в списке легенд «Райо Вальекано» и российский футболист. Виктор Онопко перешел в этот клуб летом 2002-го года. Провел там всего один сезон. Сыграл в 28 матчах, забил 1 гол. «Пчелы» тогда заняли последнее место в Ла Лиге и вылетели в Сегунду. Интересно, что даже при таких обстоятельствах Онопко попал в символическую сборную клуба. Возможно, дело в авторитете Онопко и его статусе – в Испании игрока уважают и ценят за долгие годы выступлений в составе «Овьедо».

Друзья, а вы застали времена, когда Виктор Онопко капитанил в сборной России и с успехом играл в чемпионате Испании? Ждем ваших комментариев!

Фото: FC CSKA, Dmitry Golubovich, Maksim Konstantinov, Juan carlos Rojas / Global look press