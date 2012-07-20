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    Петер Уличны

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Уличны
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 11 февраля 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сигма 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2012 Слован 0 : 2 Сигма
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