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    Виктор Маслов

    Тренер
    Имя Виктор
    Фамилия Маслов
    Гражданство Украина
    Дата рождения 31 марта 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сталь 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.09.2012 Сталь 0 : 6 Мариуполь
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