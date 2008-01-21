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    Анри Мишель - статистика

    Тренер
    Имя Анри
    Фамилия Мишель
    Гражданство Франция
    Дата рождения 28 октября 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марокко 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2008 Намибия 1 : 5 Марокко
    24.01.2008 Гвинея 3 : 2 Марокко
    28.01.2008 Гана 2 : 0 Марокко
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