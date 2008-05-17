Чемпионат Украины, 30 тур
Чемпионат Украины, 29 тур
Чемпионат Украины, 28 тур
Чемпионат Украины, 27 тур
Чемпионат Украины, 26 тур
Чемпионат Украины, 25 тур
Чемпионат Украины, 24 тур
Чемпионат Украины, 23 тур
Чемпионат Украины, 22 тур
Чемпионат Украины, 21 тур
Чемпионат Украины, 20 тур
Чемпионат Украины, 19 тур
Чемпионат Украины, 18 тур
Чемпионат Украины, 17 тур
Чемпионат Украины, 16 тур
Чемпионат Украины, 15 тур
Чемпионат Украины, 14 тур
Чемпионат Украины, 13 тур
Чемпионат Украины, 12 тур
Чемпионат Украины, 11 тур
Чемпионат Украины, 10 тур