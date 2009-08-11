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    Ронни Мур

    Тренер
    Имя Ронни
    Фамилия Мур
    Гражданство Англия
    Дата рождения 29 января 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Транмер 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2009 Транмер 0 : 1 Болтон
    11.08.2009 Транмер 4 : 0 Гримсби Таун
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