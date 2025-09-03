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Рауль Гонсалес Бланко
Новости
Рауль Гонсалес Бланко - новости
Испания
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Публикации
Мбаппе обогнал Рауля в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЛЧ
14 октября
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
29 сентября
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
8 сентября
Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности
12 апреля
18-летний Питарч побил клубный рекорд Рауля в «Реале»
7 апреля
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Игнашевич составил топ-5 самых сложных соперников в карьере
8 января
4
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
2025.09.03 10:45
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
«Реал» расстался с легендой клуба
2025.05.27 16:15
Рауль получил предложения от трех клубов
2025.05.22 22:34
3
Рауль обиделся на «Реал» и покинет клуб
2025.05.22 18:44
2
Названы три кандидата, которые могут возглавить «Реал» после Анчелотти
2025.04.28 08:32
7
Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»
2025.04.21 21:32
3
Тедеско отказал бывшему клубу
2025.04.15 14:49
2
Только 5 игроков забили 25 голов за «Реал» в ЛЧ
2025.03.04 23:58
Черышев сравнил Соболева с Раулем
2024.12.11 19:40
12
В «Реале» верят в Анчелотти, но рассматривают двух тренеров на замену итальянцу
2024.11.06 20:20
4
Реакция Тикнизяна на возможное назначение Рауля в сборную Армении
2024.11.06 00:31
Рауль может возглавить сборную Армении
2024.11.05 00:36
Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal
2024.11.04 19:40
4
Рауль летом покинет «Кастилью»: известно имя его преемника
2024.10.09 20:20
Эндрик превзошел достижение Рауля в «Реале»
2024.09.18 01:34
Рюдигер составил топ-5 лучших футболистов в истории «Реала»
2024.05.04 14:51
2
«Севилья» рассматривает Рауля и еще двух тренеров
2024.04.17 21:09
2
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
2024.04.10 22:33
25-летний Мбаппе вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
2024.03.06 01:20
«Байер» может заменить Хаби Алонсо на легенду «Реала»
2024.03.06 00:40
3
Фото
Символическая сборная «Реала» в 21-м веке по версии Ла Лиги
2024.01.18 00:37
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«Реал» выбирает между тремя тренерами
2023.10.13 17:17
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