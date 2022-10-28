Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Рауль Гонсалес Бланко
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
3
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
1
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
5
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
8
17:00
Реклама
Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
6
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
12
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
5
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
8
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Рауль Гонсалес Бланко - новости
Тренер
Имя
Рауль Гонсалес
Фамилия
Бланко
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 ноября -0001
Статистика
Новости
Статьи
Посты
6 апреля
07:20
Бензема поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров Эль Класико
1 апреля
14:11
В руководстве «Реала» произошел раскол из-за выбора нового тренера
1
29 марта
13:34
Назван главный кандидат на замену Анчелотти в «Реале»
13 марта
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
4
7 февраля
09:05
Рауль отказался возглавить «Лидс»
1
3 февраля
08:58
Только 2 игрока провели 200 матчей за «Реал» в более раннем возрасте, чем Винисиус
23 января
00:15
Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в Примере – 228. Больше только у одного игрока
2
28 октября 2022
14:22
Рауль отказал «Шальке». Ему нравится работа в «Кастилье»
10 августа 2022
23:59
Бензема опередил Рауля по голам за «Реал». Больше только у одного игрока
2
26 мая 2022
21:53
Рауль может возглавить «Эспаньол»
1
12 мая 2022
23:33
Бензема догнал Рауля по числу голов в составе «Реала». Больше только у Роналду
5 мая 2022
10:46
Бензема осталось забить 1 гол, чтобы догнать Рауля – 2-го бомбардира в истории «Реала»
2
2 мая 2022
11:48
Бускетс обогнал Рауля по числу побед в Примере. Ему осталось 35 выигранных матчей до рекорда Месси
20 апреля 2022
12:30
Рауль отказал «Лидсу» из-за желания возглавить «Реал» (Marca)
7
3 апреля 2022
13:18
Бензема вышел на третье место по голам в Примере за «Реал». Больше только у Роналду и Рауля
29 марта 2022
09:57
Рауль: «Возглавить «Реал» – моя мечта, и я иду к ней день за днем»
1
09:29
Рауль: «Хави стал тренером, еще когда был футболистом»
2
13 июля 2021
15:57
Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»
2
31 мая 2021
11:40
Cope: Конте и Рауль отказались возглавить «Реал»
5
16 мая 2021
12:03
Marca: Рауль – фаворит на пост главного тренера «Реала»
7
7 мая 2021
17:49
Рауль может возглавить «Айнтрахт»
3
28 апреля 2021
07:53
Бензема забил 71-й гол в ЛЧ и сравнялся с Раулем
5
22 апреля 2021
07:27
Бензема догнал Роналду и Рауля по голевым передачам за «Реал»
25 марта 2021
15:33
AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль
2
17 марта 2021
01:32
Видео
Бензема повторил рекорд Месси и Рауля, забив в Лиге чемпионов в 17 календарных годах
2 марта 2021
09:43
Винисиус – самый молодой игрок «Реала» после Рауля, Касильяса и Камачо, сыгравший 100 матчей за клуб
4
23 февраля 2021
23:38
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Поляк обогнал Рауля
5
4 февраля 2021
20:00
Cadena Ser: Аллегри, Нагельсман и Рауль – кандидаты на замену Зидану в «Реале»
8
23 января 2021
10:39
AS: Рауль – единственный кандидат на замену Зидану в «Реале»
1
8 января 2021
09:58
AS: Рауль возглавит «Реал» в случае ухода Зидана
2
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение