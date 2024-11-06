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    • Реакция Тикнизяна на возможное назначение Рауля в сборную Армении

    Реакция Тикнизяна на возможное назначение Рауля в сборную Армении

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал новость, что Рауль может возглавить сборную Армении.

    – Что скажете о Рауле в сборной Армении?

    – Это маловероятно, но я буду счастлив. Он легенда. Буду счастлив, если это воплотится в реальность.

    • Армения провально выступает в Лиге наций.
    • Они набрали 4 очка в 4 турах в одной группе с Северной Македонией, Латвией и Фарерскими островами.
    • В октябре из сборной уволили украинского тренера Александра Петракова.
    • Рауль сейчас возглавляет вторую команду «Реала».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 00:31
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