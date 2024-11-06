Реакция Тикнизяна на возможное назначение Рауля в сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал новость, что Рауль может возглавить сборную Армении.

– Что скажете о Рауле в сборной Армении?

– Это маловероятно, но я буду счастлив. Он легенда. Буду счастлив, если это воплотится в реальность.

Армения провально выступает в Лиге наций.

Они набрали 4 очка в 4 турах в одной группе с Северной Македонией, Латвией и Фарерскими островами.

В октябре из сборной уволили украинского тренера Александра Петракова.

Рауль сейчас возглавляет вторую команду «Реала».

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