Реакция Тикнизяна на возможное назначение Рауля в сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал новость, что Рауль может возглавить сборную Армении.
– Что скажете о Рауле в сборной Армении?
– Это маловероятно, но я буду счастлив. Он легенда. Буду счастлив, если это воплотится в реальность.
- Армения провально выступает в Лиге наций.
- Они набрали 4 очка в 4 турах в одной группе с Северной Македонией, Латвией и Фарерскими островами.
- В октябре из сборной уволили украинского тренера Александра Петракова.
- Рауль сейчас возглавляет вторую команду «Реала».
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