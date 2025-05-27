«Реал» расстался с легендой клуба

Тренер академии «Реала» Рауль сообщил клубу о своем уходе из молодежной системы «Мадрида».

«Для «Реала» было честью, что одна из величайших легенд в нашей истории и в мировом футболе, работала в качестве тренера и наставника нашей молодежной системы.

Рауль всегда будет в сердцах всех болельщиков «Реала», а клуб всегда будет его домом. «Реал» желает Раулю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – говорится в сообщении «Мадрида».