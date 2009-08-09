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    Недо Сонетти

    Тренер
    Имя Недо
    Фамилия Сонетти
    Гражданство Италия
    Дата рождения 25 февраля 1941
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брешиа 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2009 Брешиа 1 : 0 Равенна
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