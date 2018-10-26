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Хуанде Рамос
Материалы
Хуанде Рамос - материалы
Испания
25 сентября 1954 (72)
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10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
«После первого месяца в новом клубе он хотел выброситься с балкона». Как Евгений Коноплянка запутался в Европе
Отыграв много лет в «Днепре», полтора года назад Евгений Коноплянка все-таки сорвался в большой европейский чемпионат. «Бомбардир» – о главном украинском футболисте, который сначала потерялся в «Севилье», а теперь ищет себя в «Шальке-04».
27.02.2017 11:55
4
Пять интриг нового сезона испанской Примеры
Позиции грандов снова непоколебимы? Что станет с упавшей «Валенсией»? Нестареющий Адурис продолжит забивать? «Бомбардир» выделяет самые главные вопросы нового сезона в Испании и находит на них ответы.
19.08.2016 17:30
5
Моуринью официально возглавил «МЮ». «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» вылетела в ФНЛ. Дайджест событий дня
Витсель останется в «Зените». Бускетс продлил контракт с «Барселоной». «Рубин» представил тренера Грасию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.05.2016 21:30
5
Карпин угодил в скандал с панамскими оффшорами. Китайцы хотят купить Диего Косту за 90 миллионов евро. Дайджест событий дня
Бородюк покинул «Кайрат». Игуаина наказали четырьмя матчами дисквалификации. Хуанде Рамос – претендент на пост главного тренера «Зенита». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.04.2016 21:15
5
«Челси» уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?
Лондонский «Челси» принял решение уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба. Но на вакантное место уже претендуют сразу несколько известных личностей.
18.12.2015 10:00
7
Гвардиола уходит из «Баварии». Аленичев получит 20 миллионов на трансферы. Дайджест событий дня
«МЮ» собирается приобрести Суареса. «Кубань» погасит все долги до конца года. Петреску хочет вернуться в Россию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.12.2015 23:45
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Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
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Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
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