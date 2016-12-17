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Хуанде Рамос
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Хуанде Рамос - статистика
Испания
25 сентября 1954 (72)
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Украина. Кубок 2012/2013
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Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
В
П
Н
Малага
15
4
5
6
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
4 : 1
17.12.2016
Малага
Испания. Примера, 15 тур
Малага
1 : 1
09.12.2016
Гранада
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 2
04.12.2016
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 3
26.11.2016
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
0 : 0
19.11.2016
Малага
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
29.10.2016
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4 : 0
23.10.2016
Леганес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
16.10.2016
Малага
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
23.09.2016
Малага
Испания. Примера, 5 тур
Малага
2 : 1
20.09.2016
Эйбар
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2016
Малага
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 2
10.09.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2 : 2
26.08.2016
Малага
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
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