Гвардиола уходит из «Баварии». Аленичев получит 20 миллионов на трансферы. Дайджест событий дня

"МЮ" собирается приобрести Суареса. "Кубань" погасит все долги до конца года. Петреску хочет вернуться в Россию. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Скендербеу" подозревается в намеренном проигрыше "Локомотиву"

В Бельгии разгорается скандал, связанный с участием московского "Локомотива" в Лиге Европы. Генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка, организации, которая занимается выявлением потенциально договорных матчей, заподозрил албанский "Скендербеу" в сдаче игры группового этапа Лиги Европы против "Локомотива" (0:3).

Бельгийцы указывают, что на 77-й минуте матча при счете 0:1 в пользу российского клуба коэффициент на то, что в матче будет забито 3 гола, был низким — 1,75. На 87-й минуте коэффициент на ТБ 1,5 был 1,60, но уже на 89-й и 90-й минутах "Локо" увеличил счет до 0:3 при грубых ошибках хозяев.

"Цифры не могут врать. Они четко указывают на то, что было проставлено огромное количество денег на финальный результат. Мы верим, что после этих фактов манипуляций со спортивным результатами, УЕФА примет необходимые меры, чтобы обеспечить законность турниров под своей эгидой", - заявил Баранка.

Известно, что "Скендербеу" уже подозревался в манипулировании результатами матчей против "Крузейдерс", загребского "Динамо" и лиссабонского "Спортинга" в этом сезоне.

"Спартак" получит 20 миллионов на зимние трансферы

Столичный "Спартак" может получить на зимние трансферы 20 миллионов евро. На совете директоров, который прошел 8 декабря, руководство заявило о готовности акционеров выделить необходимые финансовые средства для усиления состава.

"У "Спартака" зимой будет несколько приобретений. Речь идет об игроках высокого уровня, которые будут приглашены с прицелом на основной состав. Для этого акционеры клуба готовы выделить до €20 млн. Хозяева "Спартака" считают, что качественное усиление сделает команду конкурентоспособной в борьбе за место в тройке уже в текущем сезоне", - рассказал источник в московском клубе.

Стоит отметить, что клуб готов расстаться с несколькими своими игроками. Речь идет о Романе Широкове, Сердаре Таски, Юре Мовсисяне, Арасе Озбилизе, Владимире Гранате и Джано Ананидзе.

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Суареса

"Манчестер Юнайтед" уже этой зимой попытается переманить к себе нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

По сообщениям, "красные дьяволы" отчаянно пытаются найти решение проблемы с результативностью.

На трансферы клуб планирует выделить 135 миллионов евро. Transfermarkt оценивает уругвайского форварда в 90 миллионов евро.

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Стаценко: "Долги перед игроками "Кубани" будут погашены до Нового года"

Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко заявил, что до Нового года все долги перед футболистами будут погашены.

"Я не хочу выделять кого бы то ни было - Аршавина или Игнатьева. Все они равноценные члены коллектива, поэтому предпочтения незачем кому-то отдавать. Долги перед всеми игроками будут погашены до Нового года, а с рядом игроков мы уже расплатились полностью", - сказал Стаценко.

Гвардиола покинет "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола решил не продлевать контракт с немецким клубом.

Сообщается, что специалист уже поставил руководство мюнхенского коллектива в известность.

Таким образом каталонец отказался от 20 миллионов евро за сезон, предложенных ему руководством мюнхенского клуба.

Напоминаем, что в услугах Гвардиолы заинтересованы "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Агент: "У Петреску всегда есть приоритет вернуться в Россию"

Агент главного тренера "Цзянсу Сайнти" Дана Петреску Николаэ Пырнеу сказал, что 47-летний специалист готов вернуться в Россию.

"У Петреску дела отлично! Недели три назад он выиграл Кубок Китая. Он находится на хорошем счету в клубе, там меняются инвесторы, что является плюсом. Все нормально. Будут какие-то предложения, будем анализировать, смотреть.



Возможно его возвращение в Россию? Однозначно говорить, что нет, нельзя. И сам Дан, и я неоднократно говорили, что приоритет вернуться в Россию всегда есть, потому что команды, где он работал, чувствовали себя хорошо. По его мнению, он не сказал своего последнего слова в чемпионате России, Дан хочет добиться здесь какого-то титула – Кубка или чемпионства", - сказал агент.

Моуринью может быть уволен на этой неделе, возможный преемник – Рамос

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью может быть уволен со своего поста на этой неделе.

Сегодня состоится совещание руководства клуба с его владельцем Романом Абрамовичем. На этой встрече, как сообщается, будет обсуждаться вопрос о том, отправить ли Моуринью в отставку немедленно или позволить ему провести матч 17-го тура АПЛ против "Сандерленда". Эта игра состоится в субботу 19-го декабря.

В качестве возможного преемника, который возглавит клуб до конца сезона, называют испанского специалиста Хуанде Рамоса.

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"ПСЖ" готов платить Левандовски 15 миллионов в год

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски входит в сферу интересов "ПСЖ", который может предложить футболисту значительное увеличение зарплаты.

Сообщается, что парижане готовы платить Левандовски 15 миллионов евро в год, причем из этой суммы уже вычтены налоги. В "Баварии" же поляк зарабатывает 9 миллионов без вычета налогов.

Помимо "ПСЖ", Левандовски интересуется и "Реал", который предлагает ему 12 миллионов евро в год с вычтенными налоговыми выплатами.

ПАОК может приобрести Мамаева и Каборе

Полузащитники "Краснодара" Павел Мамаев и Шарль Каборе заинтересовали греческий ПАОК.

В ближайшее время будет сделано официальное предложение.

В этом сезоне Мамаев забил 14 голов за 28 матчей. Каборе вышел на поле 19 раз и сделал один голевой пас.

"Рома" и "Фиорентина" вылетели из Кубка Италии

В матче 1/8 Кубка Италии "Специа" обыграла "Рому" в серии пенальти со счетом 4:2. В основное время команды голов не забили. "Фиорентина" уступила "Карпи" со счетом 0:1. В четвертьфинал турнира гостей вывел точный удар Антонио Ди Гаудио.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рома – Специа – 0:0 (0:0; 2:4 в серии пенальти)

Фиорентина – Карпи – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ди Гаудио, 76.

Удаления: Родригес, 90; Мбакогу, 90.