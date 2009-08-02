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    Иво Якони

    Тренер
    Имя Иво
    Фамилия Якони
    Гражданство Италия
    Дата рождения 11 марта 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кремонезе 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2009 Кремонезе 2 : 0 Чиоджиа Соттомарина
    09.08.2009 Виченца 1 : 2 Кремонезе
    15.08.2009 Катания 1 : 0 Кремонезе
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