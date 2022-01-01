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Заур Тедеев
Новости
Заур Тедеев - новости
Россия
18 сентября 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Появилось объяснение провалу Сауся в «Спартаке»
31 октября
5
Дзюба – про Тедеева: «Что там за осетин такой смелый?»
30 октября
4
Талалаев высказался о налоге на иностранных тренеров
30 октября
3
Дзюбу предложили московскому клубу РПЛ
4 октября
4
Тедеев назвал трех любимых футболистов в истории России и СССР
3 октября
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
2 октября
14
Тедеев описал Дзюбу двумя словами
2 октября
Тедеев прокомментировал возможное избрание Дзюбы в Госдуму РФ
30 сентября
8
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
28 сентября
4
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
26 сентября
1
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
24 сентября
2
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
24 сентября
9
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
23 сентября
2
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
23 сентября
1
Назван самый выдающийся футболист России
22 сентября
4
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
22 сентября
7
Экс-тренер «Акрона»: «Дзюба усилил бы и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»
18 сентября
3
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
18 сентября
Реакция Тедеева на интерес «Факела»
16 сентября
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
13 сентября
2
Экс-тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на 0:5 от «Зенита»
25 июля
4
Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»
26 июня
Тедеев: «Хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»
9 июня
4
Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»
3 июня
Экс-тренер «Акрона» объяснил, чем Дзюба поможет «Спартаку»
3 июня
7
Тедеев раскрыл реакцию Дзюбы на его увольнение из «Акрона»
28 мая
1
Известен главный кандидат на пост тренера «Пари НН»
23 мая
8
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
21 мая
3
Фото
Клуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура
17 мая
9
Тренер «Акрона» бросил упрек в адрес «Краснодара» после поражения
3 мая
4
1
2
3
4
5
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
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Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
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Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
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Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
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Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
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