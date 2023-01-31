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    Заур Тедеев - статистика

    Тренер
    Имя Заур
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Тедеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 сентября 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Волга 2 : 1 Алания Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алания 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.01.2023 ЦСКА 6 : 0 Алания
    15.02.2023 Динамо 3 : 2 Алания
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