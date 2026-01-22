Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2026 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010