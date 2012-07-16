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    Игорь Зазроев - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Андреевич
    Фамилия Зазроев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 октября 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Машук-КМВ 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Анжи-2 1 : 0 Машук-КМВ
    21.07.2012 Машук-КМВ 2 : 0 Биолог-Новокубанск
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