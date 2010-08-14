Сергей Цыкало
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Цыкало
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|13 октября 1955
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Цыкало
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|13 октября 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Партизан Минск
|12
|3
|6
|3
|Дата
|Матч
|14.08.2010
|Партизан Минск
|1 : 4
|Минск
|22.08.2010
|Неман
|0 : 1
|Партизан Минск
|28.08.2010
|Партизан Минск
|1 : 3
|Минск
|12.09.2010
|Неман
|2 : 0
|Партизан Минск
|19.09.2010
|Партизан Минск
|1 : 1
|БАТЭ
|26.09.2010
|Динамо-Брест
|4 : 0
|Партизан Минск
|02.10.2010
|Партизан Минск
|1 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|23.10.2010
|Партизан Минск
|0 : 0
|Белшина
|31.10.2010
|Шахтер
|4 : 0
|Партизан Минск
|06.11.2010
|Партизан Минск
|0 : 1
|Витебск
|13.11.2010
|Нафтан
|4 : 4
|Партизан Минск
|21.11.2010
|Партизан Минск
|4 : 3
|Днепр