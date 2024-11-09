ТОП-10 самых дорогих трансферов в истории футбола

Самые дорогие переходы в истории футбола: Неймар, Мбаппе, Гризманн?

Переход футболиста стоимостью €100 млн более 10 лет назад наверняка вошел бы в топ-3 самых дорогих в футболе. На сегодняшний день даже сумма в €110 млн не выводит футболиста в топ-10.

Эксперты сходятся во мнении, что большинство многомиллионных сделок по приобретению игроков не оправдывают ожидания клубов-покупателей, а приобретенные футболисты не отрабатывают вложенные средства. Поэтому в 2024 году трансферная политика многих клубов в финансовом плане более сдержанная и далека от отметки €100 млн. Однако в этом материале мы рассмотрим топ-10 самых дорогих трансферов последнего десятилетия.

10. Ромелу Лукаку – €115 млн

Второе пришествие Лукаку в “Челси” в 2021 году (первое было в 2011-м) за внушительные €115 млн не принесло пользы ни игроку, ни команде. Если в “Интере” он был лидером, то в лондонском клубе не имел гарантированного места в составе и не отличался высокой результативностью. Лукаку неоднократно заявлял, что недоволен своим положением, результатом чего стали аренды в “Интер” и «Рому”.

В августе 2024 года Лукаку подписал контракт с “Наполи”. “Челси” получил за этот переход €30 млн и еще €15 млн бонусами.

9. Мойсес Кайседо – €116,2 млн

Молодой эквадорец может похвастаться головокружительной карьерой, если ее рассматривать с финансовой точки зрения. Еще в феврале 2021 года, когда его имя мало кому что-то говорило, он получил контракт с “Брайтоном” до 2025 года, но уже через полгода был отдан в аренду в бельгийский “Беерсхот”.

А уже в середине августа 2023 года состоялся его переход в “Челси”, финансовая сторона которого стала рекордной в Англии. На данный момент он продолжает быть игроком лондонского клуба.

8. Деклан Райс – €116,6 млн

Деклан Райс с 2017 года выступал за “Вест Хэм Юнайтед”, став в 2022 году капитаном команды. Из этого клуба и состоялся его переход в 2023-м в лондонский “Арсенал”, сделав Деклана самым дорогим игроком в истории Британии.

Его возраст позволяет лондонскому клубу надеяться на то, что вложенные средства окупятся. До 21 года футболист играл за молодежные сборные Ирландии, а с 2019 года Райс является игроком сборной Англии.

7. Джек Грилиш – €117 млн

Джек был игроком сборной Ирландии в до 2017 года (до 21 года), сейчас входит в состав сборной Англии. Перейдя в “Манчестер Сити” из “Астон Виллы” в 2021 году, Грилиш потерялся в составе. В “Астон Вилле” он был звездой и солировал на поле, в манчестерском клубе тренер его использует на разных позициях и заиграть ярко в такой ситуации у игрока не получается.

Если сюда добавить проблемы футболиста с дисциплиной, то трансфер нельзя считать удачным.

6. Антуан Гризманн – €120 млн

«Барселона» хотела купить Антуана Гризманна из «Атлетико» еще в 2018 году, но игрок сборной Франции ответил отказом. Болельщики “Барселоны” это запомнили, поэтому Гризманн так и не стал своим в «Барсе», куда все же перешел в 2019-м.

В “Барселоне” француз играл в компании с Месси и Луисом Суаресом, которые были признанными лидерами. Играть приходилось на разных позициях в интересах команды, что не способствовало проявлению лучших лидерских качеств игрока. Отсюда вывод – и этот многомиллионный переход нельзя назвать удачным.

В итоге, мадридцы вернули Гризманна: сперва – на правах аренды, а в 2023 году подписали полноценный контракт.

5. Энцо Фернандес – €121 млн

В 2022 году Энцо перебрался из аргентинского “Ривер Плейта” в “Бенфику”, а через год за 121 млн уехал из Лиссабона в лондонский “Челси”. Переход состоялся в последний день зимнего трансферного окна – 31 января 2023 года.

Пока что особыми достижениями ни команда, ни игрок не отметились. А вот со сборной Аргентины Энцо Фернандес выиграл и чемпионат мира в 2022 году, и Кубок Америки-2024. Но время раскрыться у 23-летнего футболиста есть.

4. Жоау Феликс – €126 млн

После продажи Гризманна в «Барселону» мадридский “Атлетико» подписал ему на замену Жоау Феликса из «Бенфики» за €126 млн в 2019 году. Несколько сезонов Феликс неплохо выступал за мадридцев, но утвердиться в качестве лидера не смог, поэтому отправлялся в аренду в “Челси” и “Барселону”. В августе 2024 года португалец подписал контракт с “Челси”.

Со сборной Португалии футболист выиграл Лигу наций в 2019 году. Ждем его побед на клубном уровне.

3. Филипе Коутиньо – €145 млн

В январе 2018 года Филипе Коутиньо за €145 млн перешел в “Барселону” из “Ливерпуля”, в котором играл с 2013 года и стал лидером команды. Каталонцы явно переплатили, хотя и приобрели хорошего игрока. На вырученные от продажи своей звезды деньги ливерпульцы приобрели ван Дейка, а позднее и Алисона, чем заметно усилили свой состав.

Что касается Коутиньо, то его брали на замену Иньесте, но свое место в составе барселонцев Филипе так и не нашел. Его отдали в аренду “Баварии”, а он взял и забил 2 мяча “Барселоне” в матче Лиги чемпионов, чем помог немцам выиграть турнир в сезоне-2019/20.

В 2022 году хавбек перешел в “Астон Виллу”. С 2024 года играет в аренде за “Васко да Гама”.

2. Килиан Мбаппе – €180 млн

В августе 2017 года “Монако” отдал Мбаппе в аренду в “ПСЖ” с правом обязательного выкупа за €180 млн. Парижане в итоге заплатили “Монако” кругленькую сумму в 2018 году и не прогадали. С 2018 по 2024 год нападающий провел за “ПСЖ” 178 игр и забил 162 гола. Потрясающая статистика!

“ПСЖ” пытался удержать Килиана, предлагая шикарные условия нового контракта. Но долгая сага, за которой следил весь мир, закончилась переходом Мбаппе в мадридский “Реал” на правах свободного агента летом 2024 года.

1. Неймар – €222 млн

“ПСЖ” очень хотел выиграть Лигу чемпионов, поэтому рекордная сделка по трансферу Неймара в 2017 году в размере €222 млн была направлена именно на это. Ходили слухи, что бразилец сам выкупил свой контракт у каталонцев, чтобы присоединиться к «ПСЖ» без нарушений финансового фэйр-плей со стороны парижан, но многие усомнились в правдивости этой информации.

До трансфера Неймар со сборной Бразилии уже выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и Олимпиаду-2016, а с “Барселоной” – главный клубный турнир Европы. Но травмы игрока, его желание уйти куда-нибудь и пребывание в тени Мбаппе не способствовали реализации этой цели.

Летом 2023 года Неймар перешел в “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии, где выиграл с командой чемпионский титул в сезоне 2023/24.

Сводная таблица самых дорогих трансферов в истории футбола