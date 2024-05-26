Какой стадион примет финал Евро-2024? Совсем недавно там славно пошумели парни из «Байера».

На «Олимпиаштадионе» будет пролито много шампанского.

Менее трех недель осталось да старта главного футбольного турнира этого лета – чемпионата Европы в Германии. 24 национальные команды вступят в борьбу за титул. Евро-2024 примут десять городов и столько же стадионов. О каждом из них мы рассказали в этой статье. Сегодня поговорим о том, где состоится самый главный матч предстоящего футбольного праздника. Финал турнира примет «Олимпиаштадион», расположенный в столице страны Берлине.

Это самая вместительная арена Евро-2024, рассчитанная на 70 тысяч зрителей. «Олимпиаштадион» – домашний стадион футбольного клуба «Герта». Эта команда выступает во Второй Бундеслиге. Минувший сезон завершила в середине турнирной таблицы. Средняя посещаемость домашних матчей клуба составляет 50 898 зрителей. Это третий показатель в немецком дивизионе №2. Бóльшую аудиторию собирают лишь «Шальке» и «Гамбург».

Помимо финала, намеченного на 14-е июля, «Олимпиаштадион» примет еще пять матчей чемпионата Европы. Это игры групповой стадии: Испания – Хорватия, Польша – Австрия и Нидерланды – Австрия, а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

На главном стадионе Берлина проводили финал чемпионата мира-2006, решающий матч Лиги чемпионов-2015. А еще там ежегодно встречаются финалисты кубка Германии. Накануне, 25-го мая, на «Олимпиаштадионе» чествовали «Байер». Парни из Леверкузена добавили к победе в чемпионате страны еще и успех в кубке. «Байер» с минимальным счетом 1:0 обыграл клуб из Второй Бундеслиги – «Кайзерслаутерн».

Друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о предстоящем чемпионате Европы! Вот несколько статьей о Евро-2024, которые могут быть интересны для вас: