Лучшие бомбардиры в истории лондонского «Арсенала» – в рейтинге есть два действующих игрока

У лидера почетного списка в коллекции сразу две «Золотые бутсы».

«Старый добрый «Арсенал»,

Мы с гордостью произносим это название,

И пока мы поем эту песню,

Команда будет побеждать».

Так начинается гимн одного из самых титулованных и популярных английских клубов. «Арсенал» 13 раз становился чемпионом страны и выиграл множество других трофеев. Команда давно – c 2004 года – не финишировала на первом месте в АПЛ. Но в этом сезоне лондонцы вполне могут вернуть себе звание лучшего клуба Англии. В ожидании развязки чемпионской гонки поговорим о легендах прошлых лет. Вашему вниманию – топ-10 лучших бомбардиров «Арсенала» за всю историю.

10. Пол Мерсон. Голы за «Арсенал» – 92

Мерсон – воспитанник лондонского клуба. За основной состав дебютировал в 1986 году. Дважды становился с «Арсеналом» чемпионом Англии. В начале карьеры играл в нападении, но переквалифицировался в правого полузащитника. Самым результативным для Мерсона стал сезон 1990/91, по ходу которого игрок забил 16 голов в 49 матчах.

9. Пьер-Эмерик Обамеянг. Голы за «Арсенал» – 92

Мерсон забил 92 гола за 397 матчей, Обамеянгу для достижения этой же бомбардирской высоты хватило 163 игр. Форвард из Габона переехал в Лондон после четырех с половиной блестящих сезонов в дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб Обамеянг забил 144 мяча. В «Арсенале» нападающий также проявил себя как выдающийся голеадор. В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 22 гола. Сейчас Обамеянг радует голевыми свершениями фанатов «Марселя».

8. Джо Бейкер. Голы за «Арсенал» – 94

Бейкер перешел в «Арсенал» летом 1962 года. Форварду тогда едва исполнилось 22 года. В Лондоне он провел четыре сезона, в трех из них становился лучшим бомбардиром клуба. Нападающий обладал высокой скоростью, мощным ударом и с правой, и с левой ноги. Кроме того, он великолепно играл головой.

7. Оливье Жиру. Голы за «Арсенал» – 105

Французский форвард проводит прекрасную карьеру. Можно ли назвать Жиру одним из лучших нападающих современности? Спорный вопрос, не правда ли? Ни в одной из своих команд он не был первой звездой, при этом всегда много забивал и добился колоссальных успехов. Чемпион мира, лучший бомбардир в истории сборной Франции, обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2017 года, а еще кавалер ордена Почетного легиона. Это все он, Оливье Жиру. Сейчас 37-летний форвард выступает за «Милан» и показывает примерно ту же результативность, которую демонстрировал в «Арсенале».

6. Алан Смит. Голы за «Арсенал» – 106

На протяжении карьеры Смит выступал за два клуба. Провел 5 лет в «Лестере», а потом переехал в «Арсенал». Два его сезона в лондонском клубе вышли сверх-успешными: 25 голов в сезоне 1988/89 и 27 на рубеже 1990 и 1991 годов.

5. Тео Уолкотт. Голы за «Арсенал» – 108

Вся карьера Уолкотта в «Арсенале» прошла под руководством Арсена Венгера. Игрок перешел в лондонскую команду из «Саутгемптона». Тогда, в 2006-м, Уолкотт считался одним из самых перспективных футболистов планеты. Контракт с «Арсеналом» Тео подписал в день своего 17-летия. Провел в клубе 11 сезонов. По три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Никогда не был первоклассным бомбардиром, но место в рейтинге лучших снайперов в истории клуба точно заслужил.

4. Деннис Бергкамп. Голы за «Арсенал» – 120

Форвард начинал карьеру в «Аяксе», поиграл за «Интер», но именно в «Арсенале» остался на долгие годы. Был одним из лидеров великой команды Арсена Венгера. Выиграл с клубом 11 трофеев, в том числе 3 чемпионата Англии. Выступал за лондонцев в том легендарном сезоне, когда «Арсенал» завершил чемпионат без единого поражения.

3. Робин ван Перси. Голы за «Арсенал» – 132

Следом за Бергкампом в рейтинге располагается еще один выдающийся голландский нападающий. Ван Перси стал «канониром» в 2004 году. До этого в «Фейеноорде» он выступал на позиции левого вингера, но в лондонском клубе переквалифицировался в нападающего. Самым результативным для него стал сезон 2011/12. Голландец забил 30 голов в АПЛ, став лучшим бомбардиром турнира. Уже в следующем сезоне ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед».

2. Ян Райт. Голы за «Арсенал» – 179

Райт – лучший игрок из этого рейтинга по среднему количеству голов за матч. На один забитый мяч он тратил в среднем 133 минуты. Форвард прославился еще в «Кристал Пэлас». За шесть сезонов наколотил 117 голов и отправился в «Арсенал». В первом же сезоне – 1991/92 – забил 24 гола в АПЛ.

1. Тьерри Анри. Голы за «Арсенал» – 228

Француз перешел в «Арсенал» летом 1999 года. Игрока пригласил Арсен Венгер. Великий тренер всегда умел находить для команды талантливых игроков. И трансфер Анри из «Монако» можно смело назвать самой большой удачей для Венгера. Именно в «Арсенале» Тьерри стал супер-звездой. Выиграл множество трофеев. Четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ. Дважды получил «Золотую бутсу» как лучший снайпер сезона в Европе. В том самом легендарном для «Арсенала» сезоне без поражений в АПЛ – 2003/04 – забил в различных турнирах 39 голов в 51 матче. Это лучший показатель в карьере великого француза.