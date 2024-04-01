Лучшие бомбардиры в истории лондонского «Арсенала» – в рейтинге есть два действующих игрока

«Старый добрый «Арсенал»,
Мы с гордостью произносим это название,
И пока мы поем эту песню,
Команда будет побеждать».
Так начинается гимн одного из самых титулованных и популярных английских клубов. «Арсенал» 13 раз становился чемпионом страны и выиграл множество других трофеев. Команда давно – c 2004 года – не финишировала на первом месте в АПЛ. Но в этом сезоне лондонцы вполне могут вернуть себе звание лучшего клуба Англии. В ожидании развязки чемпионской гонки поговорим о легендах прошлых лет. Вашему вниманию – топ-10 лучших бомбардиров «Арсенала» за всю историю.
10. Пол Мерсон. Голы за «Арсенал» – 92
Мерсон – воспитанник лондонского клуба. За основной состав дебютировал в 1986 году. Дважды становился с «Арсеналом» чемпионом Англии. В начале карьеры играл в нападении, но переквалифицировался в правого полузащитника. Самым результативным для Мерсона стал сезон 1990/91, по ходу которого игрок забил 16 голов в 49 матчах.
9. Пьер-Эмерик Обамеянг. Голы за «Арсенал» – 92
Мерсон забил 92 гола за 397 матчей, Обамеянгу для достижения этой же бомбардирской высоты хватило 163 игр. Форвард из Габона переехал в Лондон после четырех с половиной блестящих сезонов в дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб Обамеянг забил 144 мяча. В «Арсенале» нападающий также проявил себя как выдающийся голеадор. В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 22 гола. Сейчас Обамеянг радует голевыми свершениями фанатов «Марселя».
8. Джо Бейкер. Голы за «Арсенал» – 94
Бейкер перешел в «Арсенал» летом 1962 года. Форварду тогда едва исполнилось 22 года. В Лондоне он провел четыре сезона, в трех из них становился лучшим бомбардиром клуба. Нападающий обладал высокой скоростью, мощным ударом и с правой, и с левой ноги. Кроме того, он великолепно играл головой.
7. Оливье Жиру. Голы за «Арсенал» – 105
Французский форвард проводит прекрасную карьеру. Можно ли назвать Жиру одним из лучших нападающих современности? Спорный вопрос, не правда ли? Ни в одной из своих команд он не был первой звездой, при этом всегда много забивал и добился колоссальных успехов. Чемпион мира, лучший бомбардир в истории сборной Франции, обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2017 года, а еще кавалер ордена Почетного легиона. Это все он, Оливье Жиру. Сейчас 37-летний форвард выступает за «Милан» и показывает примерно ту же результативность, которую демонстрировал в «Арсенале».
6. Алан Смит. Голы за «Арсенал» – 106
На протяжении карьеры Смит выступал за два клуба. Провел 5 лет в «Лестере», а потом переехал в «Арсенал». Два его сезона в лондонском клубе вышли сверх-успешными: 25 голов в сезоне 1988/89 и 27 на рубеже 1990 и 1991 годов.
5. Тео Уолкотт. Голы за «Арсенал» – 108
Вся карьера Уолкотта в «Арсенале» прошла под руководством Арсена Венгера. Игрок перешел в лондонскую команду из «Саутгемптона». Тогда, в 2006-м, Уолкотт считался одним из самых перспективных футболистов планеты. Контракт с «Арсеналом» Тео подписал в день своего 17-летия. Провел в клубе 11 сезонов. По три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Никогда не был первоклассным бомбардиром, но место в рейтинге лучших снайперов в истории клуба точно заслужил.
4. Деннис Бергкамп. Голы за «Арсенал» – 120
Форвард начинал карьеру в «Аяксе», поиграл за «Интер», но именно в «Арсенале» остался на долгие годы. Был одним из лидеров великой команды Арсена Венгера. Выиграл с клубом 11 трофеев, в том числе 3 чемпионата Англии. Выступал за лондонцев в том легендарном сезоне, когда «Арсенал» завершил чемпионат без единого поражения.
3. Робин ван Перси. Голы за «Арсенал» – 132
Следом за Бергкампом в рейтинге располагается еще один выдающийся голландский нападающий. Ван Перси стал «канониром» в 2004 году. До этого в «Фейеноорде» он выступал на позиции левого вингера, но в лондонском клубе переквалифицировался в нападающего. Самым результативным для него стал сезон 2011/12. Голландец забил 30 голов в АПЛ, став лучшим бомбардиром турнира. Уже в следующем сезоне ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед».
2. Ян Райт. Голы за «Арсенал» – 179
Райт – лучший игрок из этого рейтинга по среднему количеству голов за матч. На один забитый мяч он тратил в среднем 133 минуты. Форвард прославился еще в «Кристал Пэлас». За шесть сезонов наколотил 117 голов и отправился в «Арсенал». В первом же сезоне – 1991/92 – забил 24 гола в АПЛ.
1. Тьерри Анри. Голы за «Арсенал» – 228
Француз перешел в «Арсенал» летом 1999 года. Игрока пригласил Арсен Венгер. Великий тренер всегда умел находить для команды талантливых игроков. И трансфер Анри из «Монако» можно смело назвать самой большой удачей для Венгера. Именно в «Арсенале» Тьерри стал супер-звездой. Выиграл множество трофеев. Четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ. Дважды получил «Золотую бутсу» как лучший снайпер сезона в Европе. В том самом легендарном для «Арсенала» сезоне без поражений в АПЛ – 2003/04 – забил в различных турнирах 39 голов в 51 матче. Это лучший показатель в карьере великого француза.
|Игрок
|Матчи
|Голы
|Минут на гол
|1. Тьерри Анри
|377
|228
|134
|2. Ян Райт
|278
|179
|133
|3. Робин ван Перси
|278
|132
|142
|4. Деннис Бергкамп
|422
|120
|250
|5. Тео Уолкотт
|397
|108
|218
|6. Алан Смит
|315
|106
|241
|7. Оливье Жиру
|253
|105
|154
|8. Джо Бейкер
|141
|94
|134
|9. Пьер-Эмерик Обамеянг
|163
|92
|140
|10. Пол Мерсон
|397
|92
|341