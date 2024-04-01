Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Статьи
    • Лучшие бомбардиры в истории лондонского «Арсенала» – в рейтинге есть два действующих игрока

    Лучшие бомбардиры в истории лондонского «Арсенала» – в рейтинге есть два действующих игрока


    5
    Голосов: 3
    01.04.2024 17:45
    У лидера почетного списка в коллекции сразу две «Золотые бутсы».

    «Старый добрый «Арсенал»,

    Мы с гордостью произносим это название,

    И пока мы поем эту песню,

    Команда будет побеждать».

    Так начинается гимн одного из самых титулованных и популярных английских клубов. «Арсенал» 13 раз становился чемпионом страны и выиграл множество других трофеев. Команда давно – c 2004 года – не финишировала на первом месте в АПЛ. Но в этом сезоне лондонцы вполне могут вернуть себе звание лучшего клуба Англии. В ожидании развязки чемпионской гонки поговорим о легендах прошлых лет. Вашему вниманию – топ-10 лучших бомбардиров «Арсенала» за всю историю.

    10. Пол Мерсон. Голы за «Арсенал» – 92

    Мерсон – воспитанник лондонского клуба. За основной состав дебютировал в 1986 году. Дважды становился с «Арсеналом» чемпионом Англии. В начале карьеры играл в нападении, но переквалифицировался в правого полузащитника. Самым результативным для Мерсона стал сезон 1990/91, по ходу которого игрок забил 16 голов в 49 матчах.

    9. Пьер-Эмерик Обамеянг. Голы за «Арсенал» – 92

    Мерсон забил 92 гола за 397 матчей, Обамеянгу для достижения этой же бомбардирской высоты хватило 163 игр. Форвард из Габона переехал в Лондон после четырех с половиной блестящих сезонов в дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб Обамеянг забил 144 мяча. В «Арсенале» нападающий также проявил себя как выдающийся голеадор. В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 22 гола. Сейчас Обамеянг радует голевыми свершениями фанатов «Марселя».

    8. Джо Бейкер. Голы за «Арсенал» – 94

    Бейкер перешел в «Арсенал» летом 1962 года. Форварду тогда едва исполнилось 22 года. В Лондоне он провел четыре сезона, в трех из них становился лучшим бомбардиром клуба. Нападающий обладал высокой скоростью, мощным ударом и с правой, и с левой ноги. Кроме того, он великолепно играл головой.

    7. Оливье Жиру. Голы за «Арсенал» – 105

    Французский форвард проводит прекрасную карьеру. Можно ли назвать Жиру одним из лучших нападающих современности? Спорный вопрос, не правда ли? Ни в одной из своих команд он не был первой звездой, при этом всегда много забивал и добился колоссальных успехов. Чемпион мира, лучший бомбардир в истории сборной Франции, обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2017 года, а еще кавалер ордена Почетного легиона. Это все он, Оливье Жиру. Сейчас 37-летний форвард выступает за «Милан» и показывает примерно ту же результативность, которую демонстрировал в «Арсенале».

    6. Алан Смит. Голы за «Арсенал» – 106

    На протяжении карьеры Смит выступал за два клуба. Провел 5 лет в «Лестере», а потом переехал в «Арсенал». Два его сезона в лондонском клубе вышли сверх-успешными: 25 голов в сезоне 1988/89 и 27 на рубеже 1990 и 1991 годов.

    5. Тео Уолкотт. Голы за «Арсенал» – 108

    Вся карьера Уолкотта в «Арсенале» прошла под руководством Арсена Венгера. Игрок перешел в лондонскую команду из «Саутгемптона». Тогда, в 2006-м, Уолкотт считался одним из самых перспективных футболистов планеты. Контракт с «Арсеналом» Тео подписал в день своего 17-летия. Провел в клубе 11 сезонов. По три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Никогда не был первоклассным бомбардиром, но место в рейтинге лучших снайперов в истории клуба точно заслужил.

    4. Деннис Бергкамп. Голы за «Арсенал» – 120

    Форвард начинал карьеру в «Аяксе», поиграл за «Интер», но именно в «Арсенале» остался на долгие годы. Был одним из лидеров великой команды Арсена Венгера. Выиграл с клубом 11 трофеев, в том числе 3 чемпионата Англии. Выступал за лондонцев в том легендарном сезоне, когда «Арсенал» завершил чемпионат без единого поражения.

    3. Робин ван Перси. Голы за «Арсенал» – 132

    Следом за Бергкампом в рейтинге располагается еще один выдающийся голландский нападающий. Ван Перси стал «канониром» в 2004 году. До этого в «Фейеноорде» он выступал на позиции левого вингера, но в лондонском клубе переквалифицировался в нападающего. Самым результативным для него стал сезон 2011/12. Голландец забил 30 голов в АПЛ, став лучшим бомбардиром турнира. Уже в следующем сезоне ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед».

    2. Ян Райт. Голы за «Арсенал» – 179

    Райт – лучший игрок из этого рейтинга по среднему количеству голов за матч. На один забитый мяч он тратил в среднем 133 минуты. Форвард прославился еще в «Кристал Пэлас». За шесть сезонов наколотил 117 голов и отправился в «Арсенал». В первом же сезоне – 1991/92 – забил 24 гола в АПЛ.

    1. Тьерри Анри. Голы за «Арсенал» – 228

    Француз перешел в «Арсенал» летом 1999 года. Игрока пригласил Арсен Венгер. Великий тренер всегда умел находить для команды талантливых игроков. И трансфер Анри из «Монако» можно смело назвать самой большой удачей для Венгера. Именно в «Арсенале» Тьерри стал супер-звездой. Выиграл множество трофеев. Четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ. Дважды получил «Золотую бутсу» как лучший снайпер сезона в Европе. В том самом легендарном для «Арсенала» сезоне без поражений в АПЛ – 2003/04 – забил в различных турнирах 39 голов в 51 матче. Это лучший показатель в карьере великого француза.

    Лучшие бомбардиры в истории «Арсенала» (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы Минут на гол
    1. Тьерри Анри 377 228 134
    2. Ян Райт 278 179 133
    3. Робин ван Перси 278 132 142
    4. Деннис Бергкамп 422 120 250
    5. Тео Уолкотт 397 108 218
    6. Алан Смит 315 106 241
    7. Оливье Жиру 253 105 154
    8. Джо Бейкер 141 94 134
    9. Пьер-Эмерик Обамеянг 163 92 140
    10. Пол Мерсон 397 92 341

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1712045989
    Анри безоговорочный лидер по всем показателям. Но хочется отметить яркую игру ван Перси и Обамеянга.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+