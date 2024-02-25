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    Лучшие бомбардиры в истории «Ливерпуля» – сумел ли Салах обогнать Джеррарда, Оуэна и других легенд?


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    Голосов: 3
    Сегодня, 16:30
    Очень много великих игроков и один рыцарь.

    «You’ll Never Walk Alone» – главная строчка гимна «Ливерпуля». «Ты никогда не будешь один». И эти слова – чистая правда. Команда из графства Мерсисайд всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков. «Ливерпуль» – один из самых популярных и титулованных клубов Европы. Парни в красных футболках 19 раз выигрывали чемпионат Англии (второй результат в истории, больше лишь у «Манчестер Юнайтед») и 6 раз – Лигу чемпионов. В истории «Ливерпуля», как и любого другого суперклуба, было достаточно легендарных игроков-бомбардиров, которые на протяжении многих сезонов показывали высокую результативность. В этой статье мы расскажем о лучших из лучших. Топ-10 главных бомбардиров в истории «Ливерпуля» – вашему вниманию.

    10. Иан Сент-Джон. Голы за «Ливерпуль»: 117

    Открывает десятку лидеров игрок, выступавший за клуб в шестидесятые и начале семидесятых годов прошлого века. Сент-Джон проявил себя как выдающийся бомбардир еще в Шотландии, забив 80 голов в 113 матчах за команду «Мотеруэлл», которую поддерживал с детства. После этого форвард перебрался в «Ливерпуль». В клубе из графства Мерсисайд он провел 10 сезонов, забил больше сотни голов. А потом укатил в чемпионат ЮАР.

    9. Садио Мане. Голы за «Ливерпуль»: 120

    Сенегальский форвард долгие годы был частью великолепного атакующего трио «Ливерпуля», наряду с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино. Мане перешел в английский клуб летом 2016 года. Провел в команде шесть отличных сезонов. Больше всего забивал в сезоне 2018/19 – 26 голов в 50 матчах, в том числе 22 – в АПЛ. Выиграл с «Ливерпулем» чемпионат и кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Кубок лиги и клубный чемпионат мира. А потом отправился в Саудовскую Аравию – его пригласил клуб «Аль-Наср», где Мане составил ударный дуэт с Криштиану Роналду.

    8. Майкл Оуэн. Голы за «Ливерпуль»: 158

    Если вы следили за английским футболом конца 90-х и начала 2000-х годов, то точно знаете этого скоростного, юркого и чрезвычайно эффективного нападающего. Они с Эмилем Хески образовывали чудо-дуэт в нападении и «Ливерпуля», и сборной Англии. Это было классическое сочетание большого и маленького нападающего, которые отлично взаимодействовали на футбольном поле. Оуэн – воспитанник «Ливерпуля», за основной состав дебютировал в 17-летнем возрасте. Его команда уступила «Уимблдону» в матче Премьер-лиги –1:2, но юный форвард показал свои бомбардирские качества: забил гол и был признан лучшим игроком встречи. В том самом сезоне (1996/97) Оуэн успел провести за клуб лишь два матча, зато уже в следующем чемпионате стал твердым игроком основы и забил в АПЛ 18 голов. Всего в составе ливерпульцев он провел 7 полных сезонов, выиграл «Золотой мяч», а потом присоединился к «галактикос» в мадридском «Реале».

    7. Кенни Далглиш. Голы за «Ливерпуль»: 164

    Легенда британского футбола. На протяжении своей долгой игровой карьеры, вместившей 22 сезона, выступал лишь за два клуба – «Селтик» и «Ливерпуль». В 70-е и 80-е годы был одним из лучших нападающих Европы. Дебютировал за ливерпульцев в 1977 году. В первом же сезоне забил 31 гол в 62 играх. В составе английского клуба завоевал множество трофеев: 6 раз становился чемпионом Англии, 3 раза выигрывал Кубок европейских чемпионов. Был введен в зал славы и шотландского, и английского футбола. Завершив карьеру игрока, долгие годы работал тренером. В новом качестве вернулся в «Ливерпуль», с которым выиграл еще три чемпионства в АПЛ. Активно занимался благотворительностью, открыл фонд по борьбе с раком. В 2018 году королева Елизавета II посвятила Кенни Далглиша в рыцари за его особые заслуги перед страной. После этого он получил почетную приставку «сэр».

    6. Билли Лидделл. Голы за «Ливерпуль»: 177

    Лучший бомбардир «Ливерпуля» 50-х годов. В юности планировал получить надежную профессию. Футбол казался ему не очень перспективным занятием. Он мог работать бухгалтером, но в итоге все же выбрал игру. И не прогадал: Лидделл стал знаменитым и успешным человеком. Выступал за один клуб на протяжении всей карьеры, и вы уже знаете его название. Играл на позиции крайнего нападающего. В сезоне 1955/56 забил 33 мяча в 45 матчах, показав свою лучшую результативность. После этого в его карьере было много успешных сезонов, но так много голов он уже не забивал.

    5. Робби Фаулер. Голы за «Ливерпуль»: 183

    Еще один великий воспитанник «Ливерпуля», долгие годы с успехом игравший за эту команду. Дебютировал за основу в 1993-м. Первым для него стал матч против «Фулхэма» в Кубке лиги. Ливерпульцы тогда победили 3:1, но Фаулер ушел с поля без гола. Зато в ответной встрече форвард в полной мере продемонстрировал свои голевые возможности. Он забил 5 (!) голов за один матч. «Ливерпуль» выиграл – 5:0. Стало понятно, что в нападении клуба появился настоящий талант. Фаулер оправдал надежды болельщиков и стал лидером команды. Он выступал за клуб из графства Мерсисайд до 2002 года, потом поиграл за «Лидс» и «Манчестер Сити», а затем вернулся в свой родной клуб. С «Ливерпулем» он выиграл шесть трофеев, но чемпионом Англии так и не стал. Зато в его коллекции есть Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

    4. Стивен Джеррард. Голы за «Ливерпуль»: 186

    Стиви Джи просто не мог не попасть в число лучших бомбардиров клуба. Его карьера в «Ливерпуле» соткана из великих свершений. Он воспитывался в академии ливерпульцев. Интересно, что в подростковом возрасте Джеррард не считался большим талантом. Клуб долго не предлагал ему контракт. Но Стивену все же выпал шанс проявить себя в основном составе, и хавбек этим шансом воспользовался сполна. Он провел в «Ливерпуле» 17 сезонов. Дебютировал в 1998-м. Играл чаще всего в центре полузащиты. Был лидером, капитаном и символом команды. Выиграл с ней 11 трофеев. Также как и Фаулер, никогда не был чемпионом Англии. Но разве это может преуменьшить заслуги Джеррарда перед клубом? Он никогда не был выдающимся голеадором. Редко забивал больше 10 голов за сезон в АПЛ. Но в итоге все же добрался до четвертого места нашего рейтинга. Стиви Джи опережают лишь те игроки, которым удалось забить за «Ливерпуль» больше двухсот голов.

    3. Мохамед Салах. Голы за «Ливерпуль»: 205

    Открывает топ-3 игрок, который по-прежнему выступает за «Ливерпуль» и регулярно улучшает свои бомбардирские показатели. Салах пришел в команду в 2017-м и быстро стал одним из ее лидеров. Сейчас уже трудно представить Салаха в каком-то другом клубе, настолько органично он смотрится в футболке «Ливерпуля». А ведь были в его карьере и египетский «Мокавлун», и швейцарский «Базель», и итальянская «Фиорентина», и английский «Челси». Но именно в команде Юргена Клоппа египтянин по-настоящему раскрылся и заслужил статус одного из лучших нападающих мира.

    2. Роджер Хант. Голы за «Ливерпуль»: 261

    Этот нападающий блистал в 60-е годы прошлого века. В сезоне 1961/62 забил 41 гол в 41 матче чемпионата страны. Дважды выигрывал с «Ливерпулем» золото высшей лиги. Становился чемпионом мира со сборной Англии.

    1. Ян Раш. Голы за «Ливерпуль»: 336

    Великих бомбардиров в истории клуба было много, но до лидера рейтинга всем им очень и очень далеко. Карьера Раша в «Ливерпуле» делится на два больших фрагмента. Он выступал за клуб с 1980-го по 1987-й год. Забил за этот период 139 голов. Потом пробовал себя в «Ювентусе», но безуспешно. После одного сезона в Италии валлиец вернулся в «Ливерпуль» и вновь принялся штамповать голы. Второй этап ливерпульской карьеры нападающего продлился с 1988-го по 1996-й год. Он забил еще 139 мячей за команду, побил множество бомбардирских рекордов и застолбил за собой первую строчку в рейтинге лучших снайперов в истории великого клуба.

    Ян Раш (на фото слева)

    Лучшие бомбардиры в истории «Ливерпуля» (по данным Transfermarkt)
    Футболист Матчи Голы
    1. Ян Раш 649 336
    2. Роджер Хант 446 261
    3. Мохамед Салах 333 205
    4. Стивен Джеррард 710 186
    5. Робби Фаулер 369 183
    6. Билли Лидделл 385 177
    7. Сэр Кенни Далглиш 502 164
    8. Майкл Оуэн 297 158
    9. Садио Мане 269 120
    10. Иан Сент-Джон 416 117

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: IMAGO/Mark Dunn, via www.imago-images.de, imago sportfotodienst, via www.i / Global look press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1708851651
    Джерард просто феерично перевернул финал ЛЧ с Миланом.
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