Очень много великих игроков и один рыцарь.

«You’ll Never Walk Alone» – главная строчка гимна «Ливерпуля». «Ты никогда не будешь один». И эти слова – чистая правда. Команда из графства Мерсисайд всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков. «Ливерпуль» – один из самых популярных и титулованных клубов Европы. Парни в красных футболках 19 раз выигрывали чемпионат Англии (второй результат в истории, больше лишь у «Манчестер Юнайтед») и 6 раз – Лигу чемпионов. В истории «Ливерпуля», как и любого другого суперклуба, было достаточно легендарных игроков-бомбардиров, которые на протяжении многих сезонов показывали высокую результативность. В этой статье мы расскажем о лучших из лучших. Топ-10 главных бомбардиров в истории «Ливерпуля» – вашему вниманию.

10. Иан Сент-Джон. Голы за «Ливерпуль»: 117

Открывает десятку лидеров игрок, выступавший за клуб в шестидесятые и начале семидесятых годов прошлого века. Сент-Джон проявил себя как выдающийся бомбардир еще в Шотландии, забив 80 голов в 113 матчах за команду «Мотеруэлл», которую поддерживал с детства. После этого форвард перебрался в «Ливерпуль». В клубе из графства Мерсисайд он провел 10 сезонов, забил больше сотни голов. А потом укатил в чемпионат ЮАР.

9. Садио Мане. Голы за «Ливерпуль»: 120

Сенегальский форвард долгие годы был частью великолепного атакующего трио «Ливерпуля», наряду с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино. Мане перешел в английский клуб летом 2016 года. Провел в команде шесть отличных сезонов. Больше всего забивал в сезоне 2018/19 – 26 голов в 50 матчах, в том числе 22 – в АПЛ. Выиграл с «Ливерпулем» чемпионат и кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, Кубок лиги и клубный чемпионат мира. А потом отправился в Саудовскую Аравию – его пригласил клуб «Аль-Наср», где Мане составил ударный дуэт с Криштиану Роналду.

8. Майкл Оуэн. Голы за «Ливерпуль»: 158

Если вы следили за английским футболом конца 90-х и начала 2000-х годов, то точно знаете этого скоростного, юркого и чрезвычайно эффективного нападающего. Они с Эмилем Хески образовывали чудо-дуэт в нападении и «Ливерпуля», и сборной Англии. Это было классическое сочетание большого и маленького нападающего, которые отлично взаимодействовали на футбольном поле. Оуэн – воспитанник «Ливерпуля», за основной состав дебютировал в 17-летнем возрасте. Его команда уступила «Уимблдону» в матче Премьер-лиги –1:2, но юный форвард показал свои бомбардирские качества: забил гол и был признан лучшим игроком встречи. В том самом сезоне (1996/97) Оуэн успел провести за клуб лишь два матча, зато уже в следующем чемпионате стал твердым игроком основы и забил в АПЛ 18 голов. Всего в составе ливерпульцев он провел 7 полных сезонов, выиграл «Золотой мяч», а потом присоединился к «галактикос» в мадридском «Реале».

7. Кенни Далглиш. Голы за «Ливерпуль»: 164

Легенда британского футбола. На протяжении своей долгой игровой карьеры, вместившей 22 сезона, выступал лишь за два клуба – «Селтик» и «Ливерпуль». В 70-е и 80-е годы был одним из лучших нападающих Европы. Дебютировал за ливерпульцев в 1977 году. В первом же сезоне забил 31 гол в 62 играх. В составе английского клуба завоевал множество трофеев: 6 раз становился чемпионом Англии, 3 раза выигрывал Кубок европейских чемпионов. Был введен в зал славы и шотландского, и английского футбола. Завершив карьеру игрока, долгие годы работал тренером. В новом качестве вернулся в «Ливерпуль», с которым выиграл еще три чемпионства в АПЛ. Активно занимался благотворительностью, открыл фонд по борьбе с раком. В 2018 году королева Елизавета II посвятила Кенни Далглиша в рыцари за его особые заслуги перед страной. После этого он получил почетную приставку «сэр».

6. Билли Лидделл. Голы за «Ливерпуль»: 177

Лучший бомбардир «Ливерпуля» 50-х годов. В юности планировал получить надежную профессию. Футбол казался ему не очень перспективным занятием. Он мог работать бухгалтером, но в итоге все же выбрал игру. И не прогадал: Лидделл стал знаменитым и успешным человеком. Выступал за один клуб на протяжении всей карьеры, и вы уже знаете его название. Играл на позиции крайнего нападающего. В сезоне 1955/56 забил 33 мяча в 45 матчах, показав свою лучшую результативность. После этого в его карьере было много успешных сезонов, но так много голов он уже не забивал.

5. Робби Фаулер. Голы за «Ливерпуль»: 183

Еще один великий воспитанник «Ливерпуля», долгие годы с успехом игравший за эту команду. Дебютировал за основу в 1993-м. Первым для него стал матч против «Фулхэма» в Кубке лиги. Ливерпульцы тогда победили 3:1, но Фаулер ушел с поля без гола. Зато в ответной встрече форвард в полной мере продемонстрировал свои голевые возможности. Он забил 5 (!) голов за один матч. «Ливерпуль» выиграл – 5:0. Стало понятно, что в нападении клуба появился настоящий талант. Фаулер оправдал надежды болельщиков и стал лидером команды. Он выступал за клуб из графства Мерсисайд до 2002 года, потом поиграл за «Лидс» и «Манчестер Сити», а затем вернулся в свой родной клуб. С «Ливерпулем» он выиграл шесть трофеев, но чемпионом Англии так и не стал. Зато в его коллекции есть Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

4. Стивен Джеррард. Голы за «Ливерпуль»: 186

Стиви Джи просто не мог не попасть в число лучших бомбардиров клуба. Его карьера в «Ливерпуле» соткана из великих свершений. Он воспитывался в академии ливерпульцев. Интересно, что в подростковом возрасте Джеррард не считался большим талантом. Клуб долго не предлагал ему контракт. Но Стивену все же выпал шанс проявить себя в основном составе, и хавбек этим шансом воспользовался сполна. Он провел в «Ливерпуле» 17 сезонов. Дебютировал в 1998-м. Играл чаще всего в центре полузащиты. Был лидером, капитаном и символом команды. Выиграл с ней 11 трофеев. Также как и Фаулер, никогда не был чемпионом Англии. Но разве это может преуменьшить заслуги Джеррарда перед клубом? Он никогда не был выдающимся голеадором. Редко забивал больше 10 голов за сезон в АПЛ. Но в итоге все же добрался до четвертого места нашего рейтинга. Стиви Джи опережают лишь те игроки, которым удалось забить за «Ливерпуль» больше двухсот голов.

3. Мохамед Салах. Голы за «Ливерпуль»: 205

Открывает топ-3 игрок, который по-прежнему выступает за «Ливерпуль» и регулярно улучшает свои бомбардирские показатели. Салах пришел в команду в 2017-м и быстро стал одним из ее лидеров. Сейчас уже трудно представить Салаха в каком-то другом клубе, настолько органично он смотрится в футболке «Ливерпуля». А ведь были в его карьере и египетский «Мокавлун», и швейцарский «Базель», и итальянская «Фиорентина», и английский «Челси». Но именно в команде Юргена Клоппа египтянин по-настоящему раскрылся и заслужил статус одного из лучших нападающих мира.

2. Роджер Хант. Голы за «Ливерпуль»: 261

Этот нападающий блистал в 60-е годы прошлого века. В сезоне 1961/62 забил 41 гол в 41 матче чемпионата страны. Дважды выигрывал с «Ливерпулем» золото высшей лиги. Становился чемпионом мира со сборной Англии.

1. Ян Раш. Голы за «Ливерпуль»: 336

Великих бомбардиров в истории клуба было много, но до лидера рейтинга всем им очень и очень далеко. Карьера Раша в «Ливерпуле» делится на два больших фрагмента. Он выступал за клуб с 1980-го по 1987-й год. Забил за этот период 139 голов. Потом пробовал себя в «Ювентусе», но безуспешно. После одного сезона в Италии валлиец вернулся в «Ливерпуль» и вновь принялся штамповать голы. Второй этап ливерпульской карьеры нападающего продлился с 1988-го по 1996-й год. Он забил еще 139 мячей за команду, побил множество бомбардирских рекордов и застолбил за собой первую строчку в рейтинге лучших снайперов в истории великого клуба.

Ян Раш (на фото слева)