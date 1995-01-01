Авторизация
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Запомнить меня
Забыли пароль?
Войти
Зарегистрироваться
Войти как пользоавтель:
Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения
.
Зарегистрироваться
Сброс пароля
Сброс
Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Вход
Главная
Материалы
Новости
Тексты
Тесты
Спецпроекты
Россия для всех
Футбол Америки
Черчесов решит
Карта мира
Чат
Россия
РПЛ
ФНЛ
Кубок России
ПФЛ. Зона Запад
ПФЛ. Зона Центр
ПФЛ. Зона Восток
ПФЛ. Зона Юг
ПФЛ. Зона Урал-Поволжье
Молодежное первенство
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Календарь
Результаты
Статистика
Лига Европы
Основное
Календарь
Результаты
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Сегунда
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Кубок Лиги
Евро-2020
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Кубок Америки
Основное
Календарь
Результаты
Статистика
Сборные
КАН
Календарь
Результаты
Таблица
Статистика
Сборные
КОНКАКАФ
Основное
Календарь
Результаты
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Голландия
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
<a href='https://ad.leon.ru/www/delivery/ck.php?n=a8006b55&cb={random}' target='_blank'><img src='https://ad.leon.ru/www/delivery/avw.php?zoneid=37&cb={random}&n=a8006b55&ct0={clickurl_enc}' border='0' alt='' /></a>
Главная
Англия
Новости
10 самых крупных трансферов в истории футбола
Главное за неделю
Главные новости
Главные новости дня. ЦСКА проиграл третий матч на Кубке «Париматч» Премьер, «Атлетико» заплатил 126 млн за Фелиша
1
3 июля
23:54
Globo Esporte: «Зенит» заплатит «Гамбургу» 15 миллионов за Сантоса
2
23:44
«Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ»
1
22:21
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ
1
21:25
Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов
9
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. ФНЛ
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Арсенал
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Тамбов
Урал
Уфа
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гибралтар
Голландия
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Катар
Кипр
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
01:20
Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»
Обсуждаем итоги прошлого сезона
00:58
Агент Лукаку: «Интер» серьезно пытается подписать Ромелу»
3 июля
20:46
Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» предложил Де Хеа новый контракт
20:22
«МЮ» может заплатить «Спортингу» 50 миллионов за Бруну Фернандеша
1
19:31
«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико»
4
17:52
Магуайр сообщил «Лестеру», что хочет покинуть клуб. Игроком интересуются «Манчестер Сити», «МЮ» и «Арсенал»
1
16:59
«Атлетико» может заменить Гризманна на Ляказетта
16:36
«Вест Хэм» предложит 14 миллионов «Вест Бромвичу» за Рондона
1
16:12
«Ювентус» готов предложить за Погба 70 миллионов плюс Дибалу. «МЮ» хочет 150
3
12:20
Marca: «Реал» хочет включить Бэйла в сделку по Погба
4
08:05
Гвардиола: «This is Anfield» – не просто маркетинговая фраза»
2
01:34
Sky Sports: Коку сменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»
2 июля
22:25
Лофтус-Чик согласовал новый контракт с «Челси». Зарплата – 150 тысяч в неделю
1
20:34
Sky Sports: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48-ми часов
19:18
«Тоттенхэм» купил Н'Домбеле. Сделку оценивают в 62 миллиона
8
18:58
Райола использует интерес «Ювентуса» к Погба, чтобы заставить «Реал» вступить в переговоры по игроку
7
17:31
«Арсенал» купил у «Итуано» 18-летнего нападающего Мартинелли за 6,7 миллиона
6
15:30
«Лестер» отклонил предложение «МЮ» по Магуайру в размере 70 миллионов
2
12:34
«Тоттенхэм» купил Кларка у «Лидса». Это первый трансфер лондонцев за полтора года
3
06:24
Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь «МЮ» вернуться туда, где он должен быть»
2
01:48
Брат Заха: «Уилфрид с детства болеет за «Арсенал». Надеюсь, «Кристал Пэлас» пойдет навстречу в переговорах»
1
01:35
«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения
6
01:19
Ковачич: «Рад перейти в «Челси» на постоянной основе. Мы провели успешный год»
1
1 июля
23:25
Алиссон взял 1-й номер в «Ливерпуле». Он играл под 13-м в знак уважения к Кариусу
20:25
«Арсенал» предложил 40 миллионов за Заха. «Кристал Пэлас» требует 80
2
19:54
Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско
19:24
«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
16:40
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом
3
Все новости
3
теста для вас
1
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
10 самых крупных трансферов в истории футбола
Бомбардир.ру
1
2
3
4
5
4
Голосов:
2
Сегодня, 00:21
Англия. Премьер-лига
Германия. Бундеслига
Весь мир
Реал
Челси
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Барселона
Боруссия
Ювентус
Атлетико
ПСЖ
Бенфика
Роналду Криштиану
Бэйл Гарет
Азар Эден
Коутиньо Филиппе
Неймар
Погба Поль
Дембеле Усман
Мбаппе Килиан
Фелиш Жоау
Теперь тут новое имя!
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Global Look Press
1
2
3
4
5
Рейтинг:
4
Голосов:
2
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Партнеры
Новости СМИ2
Рейтинг пользователей
#
1
sv1969
106804
#
2
Chernyi Lis
79047
#
3
Zenit-84
77128
#
4
zigbert
72135
#
5
Андрей Ермошин
69241
Все
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Реклама