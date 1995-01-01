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    Здесь 7 текстов, которые расскажут о «Тамбове» и «Сочи» – новых клубах РПЛ


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 17:25
    Полезная подборка, чтобы узнать их еще лучше.

    В ФНЛ официально завершен сезон. Полностью турнирную таблицу ищите здесь, а тут краткие итоги.

    Поднимаются в РПЛ: «Тамбов» (победитель), «Сочи».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тамбов»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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