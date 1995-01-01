Здесь 7 текстов, которые расскажут о «Тамбове» и «Сочи» – новых клубах РПЛ

В ФНЛ официально завершен сезон. Полностью турнирную таблицу ищите здесь, а тут краткие итоги.
Поднимаются в РПЛ: «Тамбов» (победитель), «Сочи».
Попали в стыки: «Томь», «Нижний Новгород».
Вылетают в ПФЛ: «Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2», «Тюмень».
Ловите материалы о клубах, которые точно сыграют в РПЛ в следующем сезоне.
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