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    Главные выводы о посещаемости русских клубов. Очень коротко


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    Голосов: 13
    26.11.2018 18:36
    Быстрая и важная аналитика.

    «Спорт-Экспресс» опубликовал данные по средней посещаемости каждого стадиона клубов РПЛ в первом круге сезона-2018/2019. Вот полный список, ранжированный сверху вниз:

    Люди на трибунах – важный маркер о том, как идут дела у русского футбола за месяц до конца 2018-го. Поэтому давайте быстро и сжато наведем фокус на самые наглядные моменты этого рейтинга. Ключевые выводы из него – за две минуты чтения.

    Ростов − жирный пример, когда наследие ЧМ оседает верно. В городе всегда любили футбол. Теперь к этому добавился удобный стадион и самобытная команда, которую хочется идентифицировать с собой. Дела у «Ростова» идут более-менее прекрасно (несмотря на пару скандалов: раз, два). Отсюда − третье место по средней посещаемости. Успех, важнее любых завитушек турнирной таблицы.

    • Интересно, как выросла бы цифра «Спартака», если бы не акция протеста от части фанатов в октябре-ноябре? 31 393 − очень хорошо, но «Спартак» точно может лучше.

    • «Крылья» − удивительно парадоксальная команда. Выступает серо, криво рассталась со вчерашним героем Тихоновым, обвалялась с в скандале с задержанием двух игроков на трассе, страдает из-за непоняток в работе боссов. О последнем: самарский депутат заметил, что быстрая замена вратаря сборной Грузии Лории (пять подряд сухарей в последних матчах) на 38-летнего Рыжикова этим летом стоила клубу − государственному клубу, да − 68 млн рублей. При всем этом клуб вошел в пятерку по аудитории. Чудеса. Когда толпа фанатов продирается к команде даже через сломанный менеджмент − это яркий показатель реальной силы. Хотя любой незакономерный фарт однажды кончается.

    «Рубин» подрос. В конце октября «Бомбардир» выпускал целое исследование, почему на главный клуб Татарстана всегда ходит мало зрителей. В этом сезоне прорыва нет, но, согласно цифрам внутри материала, эти 13 638 − лучшие для клуба за пять лет. Эффект Бердыева?

    • «Локомотив» − «Крылья» наоборот. И чемпионами стали, и звезд привезли, и с аудиторией заигрывают, и креативные акции создают, и концерты под любой вкус проводят − от «Тараканов» до Дмитрия Маликова. Но все равно посещаемость пока не очень − «Локо» с большим отставанием седьмой по лиге. Это странно и, пожалуй, обидно.

    • У «Динамо» все очень грустно. Посещаемость на уровне аутсайдеров − прямое отражение рваной осени и сухого безголевого стиля (11-12 по голам за круг, 4 матча из 15 − нулевые ничьи). Клубу жизненно пора уезжать из Химок на реконструированный стадион. Возможно, в район станции метро «Динамо» люди поедут охотнее, чем в Подмосковье.

    • Все смеялись над временными трибунами в Екатеринбурге, а они стали постоянными и дали «Уралу» крепкое восьмое место в топе. Интересный фактор.

    РПЛ не стыдно сравнивать с лучшими чемпионатами Европы. Возьмем ближайший − французскую Лигу 1. У «Зенита» 49 774 − у «ПСЖ» 47 239. У «Ростова» 30 001 − у «Лилля» 30 583. У ЦСКА 21 241 − у «Ниццы» 21 934. У «Енисея» 9 025 − у «Монако» 9 097. И так далее. Конечно, в целом Лига 1 твердо выше. Например, там сразу у двух клубов посещаемость +50 тысяч («Марсель» и «Лион»), а меньше 10 тысяч − только у двух (у нас − у пяти при меньшем числе участников). Но все равно очень приятно осознавать, что мы хотя бы существуем в одной вселенной.

    Еще свежее про полсезона РПЛ:

    Лучшие игроки первого круга в цифрах

    Самый эффективный игрок РПЛ. Он играет по 17 минут и постоянно забивает

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, официальный сайт «Рубина»
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 27 ноября 2018, 20:40

      Нет равных Зениту и не будет!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 27 ноября 2018, 18:32

      Учитывая климат и то что календарь никак (почти) не отличается от европейского - это прорыв. Но следующие два тура, в которых возможно будут матчи при минус 10-15 градусов несколько подпортят картину.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > vick-north-west 27 ноября 2018, 20:38

      Не везде;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      lek! 27 ноября 2018, 10:40

      Анжи в ФНЛ на стадионе Динамо 18-22 тыс приходило , на Анжи - Арене в годы Сулеймана Керимова 30-32 тыс . А сейчас , печально , что творится.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 10:26

      Мясной приятель сказал , на спартак сдано 12 тыс абониментов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 27 ноября 2018, 08:38

      В России нет футбола.........Л.Слуцский.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 ноября 2018, 21:19

      только надо считать домашнии матчи клубов а не все

      0
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      ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > giluxa1963 27 ноября 2018, 08:40

      Так это только домашние матчи. Разве нет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Дима Цэ 27 ноября 2018, 13:31

      нет это все матчи и если на матч Динамо -Уфа пришло 6000 зрителей то эта цифра каждой из команд и идет в средний результат

      -1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > giluxa1963 27 ноября 2018, 14:37

      Да нееееее...
      "Как ходят на стадионы РПЛ"
      Т.е., на Зенит-Арену в среднем 49k

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV > giluxa1963 27 ноября 2018, 17:26

      это и есть домашние. Посещаемость стадионов, а не команд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 26 ноября 2018, 21:18

      Главное развивать , а не забить, раз с этого уже не откатят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 26 ноября 2018, 19:42

      Клубы российской премьер-лиги в год перед чемпионатом мира показали совокупный чистый убыток 1,7 млрд руб., подсчитала PwC. Футбол в России хронически убыточен: за последние шесть лет на прибыль удалось выйти лишь в 2016 году. Главная причина в том, что клубы получают недостаточно денег от телевидения, как в Европе. Этот показатель увеличился за последний год с 3,5% до 4,5% от их доходов. Не получает же футбол необходимых денег от ТВ потому, что реклама для нищего населения не нужна, всё равно ничего не купят.
      В Европе по информации Геркуса доходы клубов от телевидения составляют более 30%.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Супервайзер 26 ноября 2018, 20:45

      В АПЛ от телевидения суммы знаешь какие? Посмотри в интернете,потом про РПЛ и вопроса не будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Супервайзер 26 ноября 2018, 20:46

      Насчет населения согласен. Мне,отцу троих детей,жалко 250-500 рублей. Я бесплатно могу посмотреть.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24993

      bset 26 ноября 2018, 19:41

      "Все смеялись над временными трибунами в Екатеринбурге, а они стали постоянными и дали «Уралу» крепкое восьмое место в топе. Интересный фактор."

      А теперь смотрим на временную трибуну: https://pp.userapi.com/c850016/v850016068/c9151/MJ-knb7Fysk.jpg

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      Рейтинг: +5873

      maygli > bset 26 ноября 2018, 19:50

      Ну правильно, все ж хотят сидеть под крышей.
      А в Екатеринбурге, глядя на эти трибуны, можно подумать, что там круглый год солнце.

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      Рейтинг: +24993

      bset > maygli 26 ноября 2018, 19:56

      Просто нафига их оставлять, если они планировались к демонтажу. Деньги на демонтаж кто-то себе в карман положил? Еще и снаружи небось это ущербно смотрится. Короче, все как обычно.

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