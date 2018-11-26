Главные выводы о посещаемости русских клубов. Очень коротко

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«Спорт-Экспресс» опубликовал данные по средней посещаемости каждого стадиона клубов РПЛ в первом круге сезона-2018/2019. Вот полный список, ранжированный сверху вниз:

Люди на трибунах – важный маркер о том, как идут дела у русского футбола за месяц до конца 2018-го. Поэтому давайте быстро и сжато наведем фокус на самые наглядные моменты этого рейтинга. Ключевые выводы из него – за две минуты чтения.

• Ростов − жирный пример, когда наследие ЧМ оседает верно. В городе всегда любили футбол. Теперь к этому добавился удобный стадион и самобытная команда, которую хочется идентифицировать с собой. Дела у «Ростова» идут более-менее прекрасно (несмотря на пару скандалов: раз, два). Отсюда − третье место по средней посещаемости. Успех, важнее любых завитушек турнирной таблицы.

• Интересно, как выросла бы цифра «Спартака», если бы не акция протеста от части фанатов в октябре-ноябре? 31 393 − очень хорошо, но «Спартак» точно может лучше.

• «Крылья» − удивительно парадоксальная команда. Выступает серо, криво рассталась со вчерашним героем Тихоновым, обвалялась с в скандале с задержанием двух игроков на трассе, страдает из-за непоняток в работе боссов. О последнем: самарский депутат заметил, что быстрая замена вратаря сборной Грузии Лории (пять подряд сухарей в последних матчах) на 38-летнего Рыжикова этим летом стоила клубу − государственному клубу, да − 68 млн рублей. При всем этом клуб вошел в пятерку по аудитории. Чудеса. Когда толпа фанатов продирается к команде даже через сломанный менеджмент − это яркий показатель реальной силы. Хотя любой незакономерный фарт однажды кончается.

• «Рубин» подрос. В конце октября «Бомбардир» выпускал целое исследование, почему на главный клуб Татарстана всегда ходит мало зрителей. В этом сезоне прорыва нет, но, согласно цифрам внутри материала, эти 13 638 − лучшие для клуба за пять лет. Эффект Бердыева?

• «Локомотив» − «Крылья» наоборот. И чемпионами стали, и звезд привезли, и с аудиторией заигрывают, и креативные акции создают, и концерты под любой вкус проводят − от «Тараканов» до Дмитрия Маликова. Но все равно посещаемость пока не очень − «Локо» с большим отставанием седьмой по лиге. Это странно и, пожалуй, обидно.

• У «Динамо» все очень грустно. Посещаемость на уровне аутсайдеров − прямое отражение рваной осени и сухого безголевого стиля (11-12 по голам за круг, 4 матча из 15 − нулевые ничьи). Клубу жизненно пора уезжать из Химок на реконструированный стадион. Возможно, в район станции метро «Динамо» люди поедут охотнее, чем в Подмосковье.

• Все смеялись над временными трибунами в Екатеринбурге, а они стали постоянными и дали «Уралу» крепкое восьмое место в топе. Интересный фактор.

• РПЛ не стыдно сравнивать с лучшими чемпионатами Европы. Возьмем ближайший − французскую Лигу 1. У «Зенита» 49 774 − у «ПСЖ» 47 239. У «Ростова» 30 001 − у «Лилля» 30 583. У ЦСКА 21 241 − у «Ниццы» 21 934. У «Енисея» 9 025 − у «Монако» 9 097. И так далее. Конечно, в целом Лига 1 твердо выше. Например, там сразу у двух клубов посещаемость +50 тысяч («Марсель» и «Лион»), а меньше 10 тысяч − только у двух (у нас − у пяти при меньшем числе участников). Но все равно очень приятно осознавать, что мы хотя бы существуем в одной вселенной.

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