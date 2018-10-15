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    • Игроки из РПЛ снова попались. Теперь подозревают пьянство и наркотики

    Игроки из РПЛ снова попались. Теперь подозревают пьянство и наркотики


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    15.10.2018 14:00
    Новая жесть от русских футболистов.

    Башкиров

    Сначала СМИ сообщили о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был задержан за вождение в нетрезвом виде. Футболист управлял каршеринговым автомобилем (арендовал его), полицейские заметили Башкирова у одного из ресторанов.

    «Он вел себя достойно, хороший парень. Сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Свою ошибку он признал, такое бывает нечасто. Не стыдно за него было», – рассказал в интервью «КП-Самара» руководитель «Ночного патруля».

    В крови у Башкирова показатель алкоголя составил 0,48 промилле – почти в три раза больше нормы.

    «Башкирову хватило ума поехать на машине выпившим. Мало того, что это в принципе неприятная история, но она же еще бросает негатив на весь российский футбол. Когда вернусь, клуб уже получит все необходимые документы: проведем внутреннее разбирательство, оштрафуем игрока, примем меры», – заявил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

    Еще более жестко высказался председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин: «Футболисты – взрослые люди. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки».

    Тигиев

    Слова Шляхтина можно отнести и к Георгию Тигиеву, у того ситуация еще хуже. Днем в воскресенье защитник «Крыльев Советов» был задержан по подозрению в употреблении наркотиков. Тесты показали наличие у Тигиева амфетамина.

    Игрока могут дисквалифицировать. «Для амфетамина стандартная дисквалификация – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

    Еще один спортивный юрист Александр Ксенофонтов подтвердил информацию о возможной дисквалификации и выразил свое мнение: «Скорее всего, он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться, потанцевать — это обычный случай».

    «Оу, дерьмо. Я не знал об этом инциденте», – отреагировал агент футболиста Рюдигер Бернатек.

    Что случилось с хорошими парнями?

    Не все сразу поверили в то, что речь действительно идет о Башкирове. Этого игрока называли чуть ли не главным интеллектуалом российского футбола: в 13 лет он задал вопрос в «Что? Где? Когда?», он много читает, играет на гитаре на улице, перепевая песни групп Radiohead и Arctic Monkeys, а еще спел на концерте «Тараканов». Едва ли кого-то удивило спокойное поведение Башкирова во время задержания, но сам факт нарушения закона именно этим футболистом – поразителен.

    Тигиев меньше известен общественности. Он запомнился пышной прической в «Торпедо» и цепкой игрой за «Анжи». Тигиев перешел в «Спартак» в чемпионском сезоне, выиграл с клубом два трофея, а потом получил травму крестообразной связки и долго лечился. Игорь Рабинер рассказал историю о том, как недоволен был Каррера, когда Тигиев опоздал на тренировку из-за пробок, и футболист тут же выехал из съемной квартиры на базу со словами: «Я оказался в сказке и не хочу просыпаться». Говорят, Каррера впечатлился.

    Как они играют в нынешнем сезоне

    Башкиров – игрок основы, на его счету девять матчей. У клуба сейчас проблемы с результатами, «Крылья Советов» хоть и идут на 11 месте, но находятся всего в одном балле до зоны вылета. Три первых матча Башкиров провел прилично, неплохо сыграл и против «Анжи». У него обычные показатели точности передач (83,8%) и хорошая игра на перехватах (2,2 в среднем за игру). Также Башкиров бьет по воротам в среднем дважды за игру.

    Тигиев арендован у «Спартака» и пока сыграл лишь несколько минут в матче с «Рубином». Кроме того, на счету защитника полный матч вместе с овертаймом на Кубок (победный с «Тамбовом»).

    Недавно «Крылья Советов» сменили тренера – предстоящий в субботу матч против «Урала» станет первым для Миодрага Божовича во главе самарской команды. Едва ли он мог себе представить, с какими именно трудностями ему придется столкнуться еще до своего дебюта.

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    Есть еще один момент, о котором правильно сказал Андрей Канчельскис: «После ЧМ-2018 на стадионах увеличилась посещаемость, даже на матчи ФНЛ собирался аншлаг. Но сначала выходка Кокорина и Мамаева, сейчас эта ситуация с игроками «Крыльев Советов». Если все пойдет такими темпами, народ может вновь отвернуться от футбола, и все наследие чемпионата мира просто обесценится». Это и есть самый грустный итог.

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    UPD. Судя по предварительному заключению, в анализах Тигиева не обнаружено наркотических веществ. Ранее агентство РУСАДА заявило, что употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением. В клубе также подтвердили, что в организме Тигиева не было обнаружено алкоголя и запрещенных препаратов. Теперь у футболиста есть право обратиться в судебные органы в целях защиты чести и достоинства. «Крылья Советов» готовы помочь игроку в этом.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 16 октября 2018, 21:44

      блэт ,а меня батя по рукам за сиги куярил)))

      1
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      Рейтинг: +8

      leod53 15 октября 2018, 19:20

      Если делаете ставки -> portalbet.ru

      -1
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      Рейтинг: +102

      CooL1 15 октября 2018, 18:33

      Клоуны

      0
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      Рейтинг: +11

      APostrophe 15 октября 2018, 17:27

      Так у Божовича же с Динамо матч дебютный был???

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > APostrophe 16 октября 2018, 03:21

      Нет, Божович с трибуны наблюдал.

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 15 октября 2018, 14:21

      Не могу понять, у футболистов какой-то новый челлендж? Бухают, беспределят, упарываются.

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