Расследование о договорняках с участием русских клубов. Главное

Важные факты по документам Football Leaks.

Справка Football Leaks продолжает сливать важные документы, которые подрывают репутацию клубов из разных стран. Румынские журналисты из The Black Sea провели расследование на их основе и выяснили, как товарищеские матчи на Кипре становились договорными. Самое важное для нас, что там фигурируют российские клубы. Ниже будут основные вещи, которые необходимо знать об этом расследовании.

Что произошло?

На сайте The Black Sea опубликован большой материал о проведении договорных матчей. Они проходили на территории Кипра с 2016 по 2018 год с помощью компании Androsports. Фирма связана с китайским инвестором и агентом Эриком Мао – его репутация уже давно указывает на причастность к подобным делам. Всего на Кипре выделили 32 подозрительных встречи с участием 15-ти российских команд и еще нескольких клубов из разных стран. В конкретном списке оказались «Кубань», «Урал», «Тосно», «Енисей» и «Спартак-2». Румынский футболист Алин Стойка помогал в поиске арбитров, которые могут качественно отработать подобные игры. И у него неплохо получалось.

Краткая и понятная суть расследования

Российские клубы точно участвовали?

Журналисты приводят четыре конкретных примера с играми, которые считают договорными.

Матч «Урал» – «Рад» был одним из первых, на который обратили внимание в расследовании. Игра проходила 31 января 2016 года. «Урал» тогда тренировал Вадим Скрипченко, а по составам игра вполне походила на обычную товарищескую встречу. Скрипченко сделал кучу замен во втором тайме, а его «Урал» выиграл из-за гола с пенальти на 94-й минуте.

Как раз к назначению одиннадцатиметрового и есть вопросы, потому что его не должно было быть. В первом тайме судьи отменили автогол «Урала», но эпизод перед победным голом выглядит хуже: игрок «Урала» не дотянулся до мяча, а главный судья Тунару почему-то подумал, что его свалили в штрафной. Смотрите сами.

Тунару работает арбитром в четвертой лиге Румынии и получает по 20 евро. Зарабатывать на жизнь ему помогают подработки маляром и каменщиком. Тут хотя бы понятен мотив человека, который мог просто захотеть подзаработать.

К «Уралу» есть много вопросов хотя бы из-за сомнительной репутации в вопросе подозрительных матчей. Официально ничего не было, но на клуб нападали уже несколько раз. Забавно, что после подозрительной встречи с «Тереком» из клуба как раз и ушел Вадим Скрипченко. Не зря мы называли его самым странным тренером России.

«Они сами назначали судей, «Урал» при чем тут? Какие договорные игры? Вы сами-то соображаете, почему я должен ерунду рассказывать, это же бредятина. Не мы судей назначаем, судьи не наши, а кипрские. Мы туда на сборы едем тренироваться, готовиться к сезону. Какие договорные матчи, о чем вы говорите. Мы такую игру-то и не помним, что мы там с каким-то «Радом» играли», – отреагировал президент «Урала» Григорий Иванов в интервью ТАСС.

Еще одна подозрительная встреча – матч «Спартака-2» и «Тосно» (1:3). Эта игра проходила 5 февраля 2016 года, а судил ее все тот же Тунару, но он взял себе кодовое имя Карлос Мотто. В самом матче действительно творилось что-то странное. Например, второй гол «Тосно» получился после странных действий защитника и вратаря «Спартака». Кстати, игру не доиграли из-за того, что главный тренер «Спартака» Бушманов увел команду с поля. Он жаловался, что судьи заинтересованы в победе соперника. В расследовании ставят под сомнения и назначенные пенальти, но в официальном обзоре матча нет эпизодов перед ударами. Зато есть тот самый момент с сомнительным голом. Еще важно, что «Спартак-2» ушел с поля, когда «Тосно» заставили перебить пенальти, который перед этим отбил вратарь Максименко.

«Кубань» вообще подозревают в участии сразу в шести таких играх. Конкретно приводятся только две все из того же 2016 года. Игра с «Енисеем» 26 января завершилась минимальным поражением «Кубани». На 68-й минуте Тунару поставил первый пенальти в ворота «Кубани», но вратарь вытащил мяч из угла. В конце матча судьи назначили еще один пенальти, который «Енисей» уже реализовал. Оба момента выглядят странными, а падения игроков очень напоминают нырки.

Главный и самый показательный матч прошел с участием «Кубани» и «Шерифа» (1:2), который состоялся 8 февраля 2016 года. Тунару не ставит пенальти в ворота «Шерифа», гол забивают из офсайда, а вратарь российского клуба допускает странную ошибку – в этой игре было просто все.

Пока опубликованы примеры только этих четырех встреч, но ясно, что у журналистов есть данные по всем 32-м подозрительным играм.

Что еще нужно знать о расследовании?

• Настоящее имя Эрика Мао – Мао Сяодун. 35-летний агент занимается деятельностью с 2001 года. Пишут, что Мао был связан с клубом второй румынской лиги «Академика Клинчени». Когда пришли его люди, команда сразу попала под подозрения УЕФА в участии в договорных матчах. Компаниям Мао принадлежали «Юрмала», «Атлон Таун», «Могельнице» – клубы из разных стран, которые разваливались и подозревались в договорных играх. С компанией Androsports он тоже связан только по этому поводу.

• Восемь подставных судей из Румынии, Португалии и Латвии судили подозрительные матчи на Кипре. Их имена: Кирилл Григоров, Адриан Удреа, Силвиу Постеука, Хосе Александер Коэльо Вигас, Алекс Драгомир, Алекс-Даниэль Тунару и Валентин Джордж Эргхели. Еще один арбитр встречался с журналистами на условиях анонимности, поэтому его имя в расследовании не раскрывается. Почти все судьи – бывшие игроки, у которых по разным причинам не задалась карьера. Чаще всего их ставили работать на игры с российскими клубами.

• Еще два важных имени в расследовании – Гавриил Папанастасатос и Алин Стойка. Папанастатос работал агентом и устраивал Стойку в различные клубы. Стойка – румынский футболист, который просто хотел заработать после окончания карьеры. Папанастасатос связал Стойку с Григоровым, который и дал возможность работать на договорных играх. Стойка искал арбитров для матчей и судил сам, а в дело ввязался из-за болезни отца, которому нужны были деньги на лечение. Стойка заработал 5 тысяч евро, которые отправил семье. Теперь он все рассказал.

Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.