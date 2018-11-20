Расследование о договорняках с участием русских клубов. Главное

Что произошло?
На сайте The Black Sea опубликован большой материал о проведении договорных матчей. Они проходили на территории Кипра с 2016 по 2018 год с помощью компании Androsports. Фирма связана с китайским инвестором и агентом Эриком Мао – его репутация уже давно указывает на причастность к подобным делам. Всего на Кипре выделили 32 подозрительных встречи с участием 15-ти российских команд и еще нескольких клубов из разных стран. В конкретном списке оказались «Кубань», «Урал», «Тосно», «Енисей» и «Спартак-2». Румынский футболист Алин Стойка помогал в поиске арбитров, которые могут качественно отработать подобные игры. И у него неплохо получалось.
Краткая и понятная суть расследования
Российские клубы точно участвовали?
Журналисты приводят четыре конкретных примера с играми, которые считают договорными.
Матч «Урал» – «Рад» был одним из первых, на который обратили внимание в расследовании. Игра проходила 31 января 2016 года. «Урал» тогда тренировал Вадим Скрипченко, а по составам игра вполне походила на обычную товарищескую встречу. Скрипченко сделал кучу замен во втором тайме, а его «Урал» выиграл из-за гола с пенальти на 94-й минуте.
Как раз к назначению одиннадцатиметрового и есть вопросы, потому что его не должно было быть. В первом тайме судьи отменили автогол «Урала», но эпизод перед победным голом выглядит хуже: игрок «Урала» не дотянулся до мяча, а главный судья Тунару почему-то подумал, что его свалили в штрафной. Смотрите сами.
Тунару работает арбитром в четвертой лиге Румынии и получает по 20 евро. Зарабатывать на жизнь ему помогают подработки маляром и каменщиком. Тут хотя бы понятен мотив человека, который мог просто захотеть подзаработать.
К «Уралу» есть много вопросов хотя бы из-за сомнительной репутации в вопросе подозрительных матчей. Официально ничего не было, но на клуб нападали уже несколько раз. Забавно, что после подозрительной встречи с «Тереком» из клуба как раз и ушел Вадим Скрипченко. Не зря мы называли его самым странным тренером России.
«Они сами назначали судей, «Урал» при чем тут? Какие договорные игры? Вы сами-то соображаете, почему я должен ерунду рассказывать, это же бредятина. Не мы судей назначаем, судьи не наши, а кипрские. Мы туда на сборы едем тренироваться, готовиться к сезону. Какие договорные матчи, о чем вы говорите. Мы такую игру-то и не помним, что мы там с каким-то «Радом» играли», – отреагировал президент «Урала» Григорий Иванов в интервью ТАСС.
Еще одна подозрительная встреча – матч «Спартака-2» и «Тосно» (1:3). Эта игра проходила 5 февраля 2016 года, а судил ее все тот же Тунару, но он взял себе кодовое имя Карлос Мотто. В самом матче действительно творилось что-то странное. Например, второй гол «Тосно» получился после странных действий защитника и вратаря «Спартака». Кстати, игру не доиграли из-за того, что главный тренер «Спартака» Бушманов увел команду с поля. Он жаловался, что судьи заинтересованы в победе соперника. В расследовании ставят под сомнения и назначенные пенальти, но в официальном обзоре матча нет эпизодов перед ударами. Зато есть тот самый момент с сомнительным голом. Еще важно, что «Спартак-2» ушел с поля, когда «Тосно» заставили перебить пенальти, который перед этим отбил вратарь Максименко.
«Кубань» вообще подозревают в участии сразу в шести таких играх. Конкретно приводятся только две все из того же 2016 года. Игра с «Енисеем» 26 января завершилась минимальным поражением «Кубани». На 68-й минуте Тунару поставил первый пенальти в ворота «Кубани», но вратарь вытащил мяч из угла. В конце матча судьи назначили еще один пенальти, который «Енисей» уже реализовал. Оба момента выглядят странными, а падения игроков очень напоминают нырки.
Главный и самый показательный матч прошел с участием «Кубани» и «Шерифа» (1:2), который состоялся 8 февраля 2016 года. Тунару не ставит пенальти в ворота «Шерифа», гол забивают из офсайда, а вратарь российского клуба допускает странную ошибку – в этой игре было просто все.
Пока опубликованы примеры только этих четырех встреч, но ясно, что у журналистов есть данные по всем 32-м подозрительным играм.
Что еще нужно знать о расследовании?
• Настоящее имя Эрика Мао – Мао Сяодун. 35-летний агент занимается деятельностью с 2001 года. Пишут, что Мао был связан с клубом второй румынской лиги «Академика Клинчени». Когда пришли его люди, команда сразу попала под подозрения УЕФА в участии в договорных матчах. Компаниям Мао принадлежали «Юрмала», «Атлон Таун», «Могельнице» – клубы из разных стран, которые разваливались и подозревались в договорных играх. С компанией Androsports он тоже связан только по этому поводу.
• Восемь подставных судей из Румынии, Португалии и Латвии судили подозрительные матчи на Кипре. Их имена: Кирилл Григоров, Адриан Удреа, Силвиу Постеука, Хосе Александер Коэльо Вигас, Алекс Драгомир, Алекс-Даниэль Тунару и Валентин Джордж Эргхели. Еще один арбитр встречался с журналистами на условиях анонимности, поэтому его имя в расследовании не раскрывается. Почти все судьи – бывшие игроки, у которых по разным причинам не задалась карьера. Чаще всего их ставили работать на игры с российскими клубами.
• Еще два важных имени в расследовании – Гавриил Папанастасатос и Алин Стойка. Папанастатос работал агентом и устраивал Стойку в различные клубы. Стойка – румынский футболист, который просто хотел заработать после окончания карьеры. Папанастасатос связал Стойку с Григоровым, который и дал возможность работать на договорных играх. Стойка искал арбитров для матчей и судил сам, а в дело ввязался из-за болезни отца, которому нужны были деньги на лечение. Стойка заработал 5 тысяч евро, которые отправил семье. Теперь он все рассказал.
Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.