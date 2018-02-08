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    Сколько лет тренерам в главных лигах Европы. Исследование «Бомбардира»


    4.5
    Голосов: 28
    08.02.2018 10:00
    Самые возрастные тренеры – в Мюнхене и Перми.

    Для сравнения тренерского состава мы выбрали топ-8 лиг Европы по таблице коэффициентов УЕФА, а также Турцию и Нидерланды, которые традиционно входят в пул сильнейших футбольных стран. По среднему возрасту главных тренеров клубов самым молодым стал чемпионат Украины (44,6 года в среднем), а самым возрастным — французский (52,8). При этом лишь немного французам уступили их английские коллеги (52,7).

    Взглянув на карту, достаточно сложно найти какие-либо зависимости возраста главных тренеров от территориального расположения, но можно обратить внимание на некоторые «соседские связи». Например, молодые Португалия и Испания, Нидерланды и Германия. Или возрастные Франция и Англия.

    Что касается рейтингов самых молодых и возрастных тренеров, то их возглавляют представители немецкого чемпионата. Среди молодежи ярко выделяется Юлиан Нагельсман — самый молодой тренер в истории бундеслиги. Он возглавил «Хоффенхайм» в 28 лет и за два сезона вытащил команду из зоны вылета до квалификации Лиги Чемпионов. «Шальке» летом прошлого года решил пойти по пути команды из Зинсхайма, также наняв на работу молодого специалиста (Доменико Тедеско), который находится на втором месте в списке самых молодых.

    Тройку замыкает наш специалист Михаил Галактионов, возглавивший грозненский «Ахмат» 30 октября. Любопытно, что никто из этой тройки не был профессиональным футболистом. Всего же из десяти самых молодых четверо представляют немецкий чемпионат.

    Самый возрастной тренер в топовых европейских лигах – менеджер «Баварии» Юпп Хайнкес (72 года), который родился 9 мая 1945-го. Компанию ему в тройке составили наши Гаджи Гаджиев и Юрий Семин. Примечательно в этой десятке сразу три представителя российского чемпионата.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Амкар»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 февраля 2018, 19:41

      Самый возрастной тренер в топовых европейских лигах – менеджер «Баварии» Юпп Хайнкес (72 года), который родился 9 мая 1945-го.
      Немецкий тренер,родился 9 мая да и ещё 1945.года.9 мая 1945 года,Карл!!!

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 8 февраля 2018, 16:38

      очень занятно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 8 февраля 2018, 12:16

      Познавательно, не более того.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 февраля 2018, 10:27

      моур в 40 лет первый раз лч выиграл)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 5 февраля 2018, 22:00

      очень интересно,Больше таких тем!!!

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 5 февраля 2018, 21:16

      Откуда в таблицах "топ-чемпионатов" наши клубы? Типа, мы тоже играем в футбол, потому что у нас так лига называется?! Отделяйте мух от котлет и футбол (красивую спортивную игру в АПЛ и пр.) от грязной возни РПФЛ с договорняками и махинациями с бюджетными деньгами.

      -1
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      Рейтинг: +100743

      zigbert 5 февраля 2018, 20:34

      Интересная таблица,хотя она ни о чем не говорит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 5 февраля 2018, 15:15

      Дело не в возрасте, а в людях. Если человек работает над собой, полностью отдается профессии и имеет отменное здоровье, то возраст не помеха.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 февраля 2018, 12:07

      Информативно и интересно! Но, как и ожидалось, в этом вопросе нет никаких причинно-следственных связей! Всё само по себе и никаких условностей!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > insider_retro 5 февраля 2018, 13:46

      Если посмотреть на выступления нац. сборных, то связь все же можно обнаружить. Успешные команды выходят из тех чемпионатов, где не бросаются в крайности - Германия, Испания, Португалия...

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 5 февраля 2018, 10:04

      Молодость или опыт?

      1
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