Сколько лет тренерам в главных лигах Европы. Исследование «Бомбардира»

Самые возрастные тренеры – в Мюнхене и Перми.

Для сравнения тренерского состава мы выбрали топ-8 лиг Европы по таблице коэффициентов УЕФА, а также Турцию и Нидерланды, которые традиционно входят в пул сильнейших футбольных стран. По среднему возрасту главных тренеров клубов самым молодым стал чемпионат Украины (44,6 года в среднем), а самым возрастным — французский (52,8). При этом лишь немного французам уступили их английские коллеги (52,7).

Взглянув на карту, достаточно сложно найти какие-либо зависимости возраста главных тренеров от территориального расположения, но можно обратить внимание на некоторые «соседские связи». Например, молодые Португалия и Испания, Нидерланды и Германия. Или возрастные Франция и Англия.

Что касается рейтингов самых молодых и возрастных тренеров, то их возглавляют представители немецкого чемпионата. Среди молодежи ярко выделяется Юлиан Нагельсман — самый молодой тренер в истории бундеслиги. Он возглавил «Хоффенхайм» в 28 лет и за два сезона вытащил команду из зоны вылета до квалификации Лиги Чемпионов. «Шальке» летом прошлого года решил пойти по пути команды из Зинсхайма, также наняв на работу молодого специалиста (Доменико Тедеско), который находится на втором месте в списке самых молодых.

Тройку замыкает наш специалист Михаил Галактионов, возглавивший грозненский «Ахмат» 30 октября. Любопытно, что никто из этой тройки не был профессиональным футболистом. Всего же из десяти самых молодых четверо представляют немецкий чемпионат.

Самый возрастной тренер в топовых европейских лигах – менеджер «Баварии» Юпп Хайнкес (72 года), который родился 9 мая 1945-го. Компанию ему в тройке составили наши Гаджи Гаджиев и Юрий Семин. Примечательно в этой десятке сразу три представителя российского чемпионата.

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