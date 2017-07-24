Спонсоры «Спартака», владельцы клубов РФПЛ, проблемы Слуцкого, Главные материалы недели на «Бомбардире»

Почему новый сезон РФПЛ напоминает «Игру престолов»

В ближайшие месяцы мир немного сойдет с ума − просто потому, что стартовал новый сезон самого популярного сериала современности. «Игра престолов» стала таким мощным культурным явлением, что ее следы проникают во все сферы. В том числе в футбол. Главный фанат сериала на «Бомбардире» Александр Плеханов провел параллели с чемпионатом России и объяснил, почему его новый сезон похож на новый сезон «Игры престолов».

«Спартак» разместил 12 логотипов на своей форме. Это вообще нормально?

Чемпион России бьет все рекорды по спонсорскому сотрудничеству. «Спартак» разместил логотипы разных компаний на груди, спине и даже задней стороне шорт. Собрали небольшой материал и задали читателям главный вопрос: нормально ли это? В комментариях жаркая дискуссия.

«Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби Украины

Соперничество киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» сегодня − нечто гораздо большее, чем просто матчи двух лучших команд страны. Сергей Беседин побывал в Одессе на Суперкубке Украины и был готов увидеть столкновение двух идеологий. Но неожиданно встретил единство и безмятежность в декорациях курортного города.

На какие русские рок-группы похожи клубы РФПЛ

«Зенит» − это «Ленинград», «Спартак» − «Ария», а ЦСКА − «Ляпис Трубецкой». Данил Замелетдинов красиво проводит параллели между музыкой и футболом. Кликать на текст обязательно − если не почитаете, то хотя бы послушайте порцию бодрого рока.

«Перед Лигой чемпионов полиция задержала нас до полуночи». Интервью команды, которую подозревают в договорном матче

Немного детективная история. Летом албанский клуб сыграл товарищеский матч с московским «Динамо», где проиграл 0:6. А недавно этих албанцев задержали полицейские прямо в аэропорту, когда те летели на матч Лиги чемпионов. Мы пообщались с представителями этой команды (игроками, тренером и т.д.) и узнали их версию и ответ на обвинения.

Кто дает деньги клубам чемпионата России

Большой материал с полным списком владельцев и титульных спонсоров всех команд РФПЛ. Поможет понять, сколько у нас на самом деле частных клубов, а сколько титульных спонсоров реально приносят в бюджет деньги со стороны, а не формируют очередной пустой круг по перегону одних и те же средств владельца.

«Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону

В ночь с четверга на пятницу стало известно, что солист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство. Миллионы фанатов группы скорбят, и футбол эта тема тоже затронула. Например, Беннингтон был самым известным болельщиком английского клуба «Ипсвич», а песню группы однажды включили на матче сборных вместо гимна.

Самые крутые представления игроков. Как середняки опережают топ-клубы

Блокбастер со спецназом для вратаря, боксерский эпик под мексиканца в Испании и пародия на Ватикан в южном Лондоне. Игроков в новых клубах все чаще представляют через крутые видеоролики. Причем, очень часто серые клубы опережают по уровню креатива международных монстров.

«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

ЦСКА провел очень странное для претендента на чемпионства лето: никого не купил, но потерял Зорана Тошича. В таком подвешенном состоянии команда уже во втором туре проиграла «Локомотиву», который пока непривычно хорош. Александр Плеханов сходил на дерби и зафиксировал главное.

У Слуцкого в «Халле» большие проблемы. Справится?

Кажется, пора вводить рубрику «Слуцкий недели», потому что наш тренер в Англии регулярно дает поводы узнавать, что у него нового. В этот раз история о том, как из «Халла» быстро и массово сбегают все лидеры. А заменить их пока особо не получается.