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    «Спартак» разместил 12 логотипов на своей форме. Это вообще нормально?


    2.8
    Голосов: 12
    17.07.2017 18:30
    Маркетологи красно-белых пустились во все тяжкие.

    Бренд мобильной электроники BQ и «Спартак» заключили соглашение о сотрудничестве. В новом сезоне спартаковцы будут выходить на поле с логотипом BQ в матчах РФПЛ и Кубка страны.

    Этот логотип стал уже двенадцатым на красно-белой форме. Теперь на лицевой стороне спартаковских футболок можно заметить рекламу «Лукойла», значок маркировки топлива на заправках «Лукойла» («Экто 100»), а также логотипы финансового холдинга «ИФД КапиталЪ», букмекерской конторы Winline и производителя смартфонов BQ.

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    Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

    На спине − еще два логотипа (автомобили Nissan и пиво «Трехгорное»). Рукава − банк «Открытие» и лукойловское масло Genesis. Шорты − бытовая техника Gorenje, еще один «Лукойл» (на этот раз − канистра) и Тушино-2018. Итого − 12 рекламных знаков, не считая лого РФПЛ и повторки «Экто 100» на шортах.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Instagram
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 12
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +11

      Paxom 25 июля 2017, 02:07

      Все правильно, главное чтобы у клубы были деньги, только пусть рекламу у нормальных фирм берут, по типу лукойла и bq, а не всяких ставок и т.п.

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 24 июля 2017, 12:34

      Линию верните!!!!

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      Рейтинг: +886

      xColaz 24 июля 2017, 11:45

      Странная политика) Надо или бесплатные билеты, но обилие рекламы, либо наоборот вход платный, но без вонючей рекламы

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 июля 2017, 11:24

      ИДИОТЫ !!!

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      Рейтинг: +10

      ВикторМф 23 июля 2017, 23:32

      Ну нормально, спонсоры разве это плохо?!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 июля 2017, 05:59

      Будьте чемпионами, играйте как Спартак. Тогда и к вам спонсоры встанут в очередь.

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      Рейтинг: +31

      вазззз 19 июля 2017, 10:49

      Да пусть хоть 1012 размещают. Это их дело. Что за тупая проблема высосана из пальца?)) ( за Спартак не болею)

      Норвежские и шведские клубы вообще с ног до головы заклеены рекламой. И никого это не приводит в ужас

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 19 июля 2017, 09:51

      Нищая команда хочет подработать. Чего такого страшного нашли.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 июля 2017, 07:30

      Спартак чемпион и по этому показателю ))))

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июля 2017, 14:17

      хоть какие-то деньги в бюджет клуба

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