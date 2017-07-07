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  • Месси заплатит штраф вместо тюрьмы. Смолов не хочет переходить в «Зенит». Дайджест событий дня

Месси заплатит штраф вместо тюрьмы. Смолов не хочет переходить в «Зенит». Дайджест событий дня

Смолов не будет продан в «Зенит»

Лучший бомбардир двух последних российских чемпионатов Федор Смолов не перейдет этим летом в «Зенит» – игрок отказался от трансфера и попросил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его в другую команду. Сейчас Смоловым настойчиво интересуется «Спартак». Кроме того, появился вариант и с продолжением карьеры в турецком чемпионате.

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«Спартак» сыграл вничью со «Славеном Белупо», матч «Зенита» отменен полицией

Чемпион России не смог обыграть хорватский «Славен Белупо» в контрольном матче – на гол форварда «Спартака» Луиса Адриано точным ударом ответил Богожевич. Что касается «Зенита», то санкт-петербургский клуб не сыграет сегодня с «Кайзерслаутерном». Отмена встречи связана с решением полиции Германии, где петербургский клуб проводит тренировочные сборы. Вместо игры подопечные Роберто Манчини проведут двустороннюю тренировку.

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Неприятность приключилась с тульским «Арсеналом»

Представители тульского «Арсенала» пережили несколько неприятных минут сегодня при посадке в Вене – самолет был посажен аварийно. «Канониры» летели со сборов, которые проходили в австрийском Льенце и завершились сегодня. «Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы», – говорится в сообщении туляков.

Главный тренер сборной Мексики дисквалифицирован на шесть матчей из-за КК-2017

Хуан Карлос Осорио не сможет руководить сборной Мексики на протяжении шести следующих матчей, кроме того, ему придется заплатить штраф в размере пяти тысяч швейцарских франков. Поводом послужило агрессивное поведение тренера в матче за третье место против Португалии (1:2) на Кубке конфедераций-2017, когда Осорио разразился оскорблениями в адрес судей. Таким образом, колумбиец будет отбывать дисквалификацию во время Кубка КОНКАКАФ, который состоится в 2018 году.

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«Реал» назвал цену за Морату

Руководство мадридского «Реала» определилось с ценой за своего нападающего Альваро Морату – желающий его приобрести должен заплатить клубу 90 миллионов евро. При этом 80 миллионов должно быть выплачено сразу, еще 10 – в качестве бонусов за успехи футболиста в новом клубе. На данный момент в услугах Мораты заинтересован «Манчестер Юнайтед». От этого трансфера зависит переход нападающего «Монако» Киллиана Мбаппе в «Реал».

«МЮ» и «Эвертон» готовятся заключить серьезную сделку

«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку, причем бельгиец уже проходит медицинское обследование перед трансфером. Общая сумма сделки может достичь 90 миллионов фунтов, 75 из которых будут выплачены сразу, остальные 15 составят бонусы. При этом по обратному маршруту отправится Уэйн Руни, который как раз начинал свою карьеру в «Эвертоне».

«Спортинг» приобрел защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жереми Матье в следующем сезоне будет защищать цвета лиссабонского «Спортинга»: француз подписал контракт с португальским клубом на два года. Сумма отступных составит 60 миллионов евро. «Спортингу» Матье достался бесплатно, поскольку ранее игрок расторг контракт с каталонским клубом.

Месси не сядет в тюрьму

Верховный суд удовлетворил апелляцию нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на решение о 21 месяце тюрьмы, которое было принято в мае. Ранее аргентинец обвинялся в том, что он не платил налоги в размере 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год. А еще выяснилось, что ради неуплаты налогов отец футболиста Хорхе Осарио основал офшорную компанию. Впрочем, сегодня стало известно, что Месси заплатит 252 тысячи евро штрафа вместо тюремного заключения. 180 тысяч выплатит Осарио.

Комментарии (6)
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mihail1980
1499455249
что и следовало ожидать
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igormaddog
1499473495
Правильное решение Смолова!!!
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vodomut
1499488467
Смолов в Зените?это закат карьеры!
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Нас Много
1499496330
Теперь уже достойным продолжением карьеры считается турецкий клуб?!!!
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Нас Много
1499496429
А Спартак только и способен что со "Славной Залупой" вничью играть...
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