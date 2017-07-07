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    «Фенербахче» включился в борьбу за Смолова

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции. На 27-летнего форварда нацелился «Фенербахче», утверждает Futbolarena.com.

    Напомним, что на игрока сборной России также претендует «Спартак».

    Смолов попросил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его в другую команду этим летом. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 30 миллионов евро.

    Нападающий выигрывал гонку бомбардиров РФПЛ два последних сезона подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 13:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 июля 2017, 20:21

      Федя даже не думай уходить от быков,пропадешь и загубишь сваю карьеру напа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:28

      Та ладно т..... ! Какой Фенер !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 15:46

      Не верю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 13:35

      надеюсь это утка чтоб федун быстрее шевелился,да и ах ему это турция сдалась)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 13:31

      Прицел неверный... Деньги несусветные для Фенера, да и с 3-им местом он только в ЛЕ!... Блеф...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 7 июля 2017, 13:28

      Сами турки наверное не знают что "включились в борьбу" ))

      14
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