«Фенербахче» включился в борьбу за Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции. На 27-летнего форварда нацелился «Фенербахче», утверждает Futbolarena.com.

Напомним, что на игрока сборной России также претендует «Спартак».

Смолов попросил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его в другую команду этим летом. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 30 миллионов евро.

Нападающий выигрывал гонку бомбардиров РФПЛ два последних сезона подряд.