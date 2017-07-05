«Арсенал» оформил рекордный трансфер. В РФПЛ поменяется лимит на легионеров. Дайджест событий дня

Аленичев посмеялся над мнением, что игроки «Спартака» бьются за Карреру

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что футболисты должны биться не за тренера, а за команду и болельщиков. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», – сказал Аленичев.

КПРФ хочет запретить тратить деньги на легионеров

Запрет на выделение государственных средств на покупку иностранных футболистов предложил ввести депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин. «В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров. Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.

В России будет изменен лимит на легионеров

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что уже в следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров будет изменен. «В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», – сказал Мутко. Напомним, сейчас в чемпионате России действует схема «6+5». Предполагается, что новая формула лимита будет выглядеть как «10+15».

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Газзаев и Мутко обменялись колкостями

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев обратился к Виталию Мутко из-за последних неудач национальной команды. «Провалено пять крупных турниров подряд! Виталий Леонтьевич, 15 лет назад у меня в сборной начинали играть Березуцкий, Игнашевич, Аршавин и Кержаков, многие из них и по сей день играют. Посмотрите историю», – заявил Газзаев.

«Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел, – ответил Мутко. – Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат».

Сборная осталась без премиальных

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что футболистам сборной России не предназначены премиальные за выступление на Кубке конфедераций-2017. «Премиальных игроки сборной России не получат. Премиальные были бы за выход из группы», – сказал Мутко. Напомним, на домашнем турнире подопечные Станислава Черчесова заняли третье место в группе А и не попали в полуфинал.

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Фергюсон оскорбил агента Райолу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон нелицеприятно высказался об агенте Поля Погба, рассказав, почему клубу не удалось удержать футболиста пять лет назад. «В те времена Поль Погба был нам хорошо известен. Мы видели, что это высококлассный футболист, предложили ему улучшенный контракт, но у Погба был плохой агент. Скажу прямо, что Райола – это мешок с дерьмом», – заявил Фергюсон. Напомним, тогда француз перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, а через четыре года «МЮ» выкупил его за 105 миллионов евро.

«Барселона» подпишет новый контракт с Месси

Сегодня «Барселона» подтвердила, что нападающий Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом. Прежнее соглашение игрока сборной Аргентины с «Барселоной» истекало летом 2018 года. Контракт будет продлен до 2021 года. Ранее появилась информация, что теперь сумма отступных футболиста будет составлять 300 миллионов евро. Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2000 года.

«Арсенал» сделал самое дорогое приобретение в свой истории

Лондонский «Арсенал» оформил трансфер форварда Александра Лаказетта и уже успел представить нового футболиста команды. Француз, перешедший из «Лиона», будет связан контрактом на пять лет. «Арсеналу» он обошел примерно в 50 миллионов евро. За «Лион» Лаказетт сыграл 275 матчей и забил 129 голов.

Таблица летних трансферов АПЛ