Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Арсенал» оформил рекордный трансфер. В РФПЛ поменяется лимит на легионеров. Дайджест событий дня

«Арсенал» оформил рекордный трансфер. В РФПЛ поменяется лимит на легионеров. Дайджест событий дня

Аленичев посмеялся над мнением, что игроки «Спартака» бьются за Карреру

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что футболисты должны биться не за тренера, а за команду и болельщиков. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», – сказал Аленичев.

КПРФ хочет запретить тратить деньги на легионеров

Запрет на выделение государственных средств на покупку иностранных футболистов предложил ввести депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин. «В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров. Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы», – сказал Афонин.

В России будет изменен лимит на легионеров

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что уже в следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров будет изменен. «В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», – сказал Мутко. Напомним, сейчас в чемпионате России действует схема «6+5». Предполагается, что новая формула лимита будет выглядеть как «10+15».

Хонда, Эберт и еще 8 знакомых нам игроков, которых этим летом можно взять бесплатно

Газзаев и Мутко обменялись колкостями

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев обратился к Виталию Мутко из-за последних неудач национальной команды. «Провалено пять крупных турниров подряд! Виталий Леонтьевич, 15 лет назад у меня в сборной начинали играть Березуцкий, Игнашевич, Аршавин и Кержаков, многие из них и по сей день играют. Посмотрите историю», – заявил Газзаев.

«Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел, – ответил Мутко. – Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат».

Сборная осталась без премиальных

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что футболистам сборной России не предназначены премиальные за выступление на Кубке конфедераций-2017. «Премиальных игроки сборной России не получат. Премиальные были бы за выход из группы», – сказал Мутко. Напомним, на домашнем турнире подопечные Станислава Черчесова заняли третье место в группе А и не попали в полуфинал.

«Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

Фергюсон оскорбил агента Райолу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон нелицеприятно высказался об агенте Поля Погба, рассказав, почему клубу не удалось удержать футболиста пять лет назад. «В те времена Поль Погба был нам хорошо известен. Мы видели, что это высококлассный футболист, предложили ему улучшенный контракт, но у Погба был плохой агент. Скажу прямо, что Райола – это мешок с дерьмом», – заявил Фергюсон. Напомним, тогда француз перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, а через четыре года «МЮ» выкупил его за 105 миллионов евро.

«Барселона» подпишет новый контракт с Месси

Сегодня «Барселона» подтвердила, что нападающий Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом. Прежнее соглашение игрока сборной Аргентины с «Барселоной» истекало летом 2018 года. Контракт будет продлен до 2021 года. Ранее появилась информация, что теперь сумма отступных футболиста будет составлять 300 миллионов евро. Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2000 года.

«Арсенал» сделал самое дорогое приобретение в свой истории

Лондонский «Арсенал» оформил трансфер форварда Александра Лаказетта и уже успел представить нового футболиста команды. Француз, перешедший из «Лиона», будет связан контрактом на пять лет. «Арсеналу» он обошел примерно в 50 миллионов евро. За «Лион» Лаказетт сыграл 275 матчей и забил 129 голов.

Таблица летних трансферов АПЛ

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПаХан638
1499278989
Да Райола то ещё дерьмо.... сейчас тоже самое проделывает с Доннарумой......
Ответить
SPARTAK M222222222
1499280554
Лаказетт очень хороший трансфер для Арсенала... удачи ему в новом клубе!!!!!!
Ответить
igormaddog
1499305731
Мутко и Черчесова надо отправлять в отставку,два не очень хороших человека!!!Одни слова,а по делу ноль!!!Ясно что играют не они,но зачем кричать,что сборная изменилась?Мы видели в какую сторону!!!
Ответить
Drezden85
1499312142
"КПРФ хочет запретить тратить деньги на легионеров" тогда воровство начнется, будут тырить из бюджета чтобы типа за частные деньги купить легионера. КПРФ видимо на это и надеется )))
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+