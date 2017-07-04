Лаказетт успешно прошел медицинское обследование в «Арсенале», сумма сделки – 52 миллиона

Прекрасный страйкер,нападающий забивающий голы,правда что теперь с жиру делать непонято
Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт успешно прошел медицинское обследование в «Арсенале» и в ближайшее время станет игроком лондонского клуба.
По информации источника, сумма трансфера оценивается в 52 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что 26-летний француз подпишет с новой командой контракт, рассчитанный на пять лет.
В прошедшем сезоне Лаказетт провел за «Лион» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов.