Лаказетт успешно прошел медицинское обследование в «Арсенале», сумма сделки – 52 миллиона

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт успешно прошел медицинское обследование в «Арсенале» и в ближайшее время станет игроком лондонского клуба.

По информации источника, сумма трансфера оценивается в 52 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз подпишет с новой командой контракт, рассчитанный на пять лет.

В прошедшем сезоне Лаказетт провел за «Лион» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов.