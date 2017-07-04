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    Лаказетт успешно прошел медицинское обследование в «Арсенале», сумма сделки – 52 миллиона

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт успешно прошел медицинское обследование в «Арсенале» и в ближайшее время станет игроком лондонского клуба.

    По информации источника, сумма трансфера оценивается в 52 миллиона фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что 26-летний француз подпишет с новой командой контракт, рассчитанный на пять лет.

    В прошедшем сезоне Лаказетт провел за «Лион» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов.

    Источник: Skysports

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    04.07.2017 22:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 июля 2017, 00:55

      Прекрасный страйкер,нападающий забивающий голы,правда что теперь с жиру делать непонято

      0
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      Рейтинг: 0

      cky3k 5 июля 2017, 00:53

      Красавци!!!
      Арсенал его уровень

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 5 июля 2017, 00:09

      Хороший трансфер, рад за канониров)

      0
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      Рейтинг: +18

      melrond777 4 июля 2017, 23:11

      Надеюсь в АПЛ тоже будет бомбить!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 4 июля 2017, 23:05

      Интересный и, на первый взгляд, перспективный трансфер.
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +12

      basssat 4 июля 2017, 22:49

      Лаказетт хорошое усиление

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