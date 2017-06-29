Азмун бесплатно уйдет в «Рубин». Дани Алвес покинул «Ювентус». Дайджест событий дня

Азмун бесплатно перейдет в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун близок к переходу в «Рубин». По информации источника, 22-летний иранец достанется казанскому клубу бесплатно, так как в его контракте с донской командой имеется пункт, согласно которому он может покинуть стан желто-синих в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что форвард прошел медицинский осмотр в новой команде. Позднее футболист принял участие в товарищеском матче в составе «Рубина». В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Рыбус имеет предложения от трех клубов РФПЛ

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус может продолжить карьеру в России. По словам агента футболиста Мариуша Пекарского, в услугах его клиента заинтересованы три клуба РФПЛ. «В данный момент три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе. Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо «Локомотив». Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент я не буду разглашать его название», – сказал Пекарский.

«Рома» поставила Маноласу ультиматум, защитник может перейти только в «Зенит»

Руководство «Ромы» поставило защитнику команды Костасу Маноласу ультиматум. Сообщается, что игрок был поставлен перед выбором: либо он переходит в «Зенит», либо остается в составе римского клуба. Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер игрока за 37 миллионов евро, однако в последний момент 26-летний грек не прибыл на медицинское обследование. В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Источник: Смолов дал согласие на переход в «Спартак», решение остается за Галицким

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, 27-летний россиянин дал согласие на переход в московский клуб. При этом трансфер будет возможен, если его одобрит президент «Краснодара» Сергей Галицкий. В прошедшем сезоне Смолов провел за «быков» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил 18 голов.

«Ювентус» объявил об уходе Даниэля Алвеса

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес покинул туринский клуб. Как сообщает официальный сайт команды, стороны по ободному согласию расторгли контракт. Алвес пополнил состав «Ювентуса» в начале прошлого сезона. За это время 34-летний бразилец провел в составе туринцев 33 матча, в которых забил шесть голов. Вместе с командой игрок стал чемпионом Италии, выиграл национальный Кубок и дошел до финала Лиги чемпионов.

В следующем сезоне РФПЛ система видеоповторов введена не будет

Система видеоассистента судьи не будет использоваться в предстоящем сезоне чемпионата России, хотя в целом клубы Премьер-лиги поддерживают инициативу ее внедрения в будущем.«В следующем сезоне видеоповторов пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

ПАОК рассматривает вариант приобретения Лодыгина

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе. Об этом заявил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. «Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернемся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», – приводит слова Сарсании Metropolis 95,5. За «Зенит» Лодыгин выступает с 2013 года. В прошедшем сезоне в активе вратаря в РФПЛ – 15 матчей и девять пропущенных мячей.

Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Руководство ЦСКА продлило контракт с защитником команды Марио Фернандесом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2021/22. Бразилец выступает в составе ЦСКА с 2012 года и с тех пор провел за красно-синих 164 матча, выиграв три чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России.