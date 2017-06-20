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  • Еще два игрока «Ростова» перейдут в «Зенит». Миранчук интересен «Наполи». Дайджест событий дня

Еще два игрока «Ростова» перейдут в «Зенит». Миранчук интересен «Наполи». Дайджест событий дня

Полоз и Ерохин пополнят состав «Зенита»

Выступавшие за «Ростов» форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин продолжат карьеру в «Зените». Подробности сделок пока неизвестны. Сообщается лишь, что Полоз уже заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга, кроме того, «Ростов» и «Зенит» договорились по трансферу Ерохина.

Ранее этим летом в стан сине-бело-голубых из ростовской команды уже перешло двое футболистов – это хавбек Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев.

Манолас – следующий?

В Италии сообщают, что «Зенит» договорился о трехлетнем контракте с защитником «Ромы» Константиносом Маноласом. 26-летний греческий футболист одобрил зарплату в размере пяти миллионов евро в год. Следующий этап – согласование суммы трансфера игрока, который, согласно Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов. В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей, сделав две результативные передачи.

«Спартак» хочет приобрести защитника «Вердера»

Игрок «Вердера» Роберт Бауэр может продолжить карьеру в России. Правого защитника бременского клуба в качестве усиления рассматривает «Спартак». 22-летний футболист оценен в 3,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне хавбек провел в чемпионате Германии 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Зе Луиш может вернуться в Португалию

Нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступавший ранее за португальскую «Брагу», может снова вернуться в лигу, откуда его приобрели красно-белые. В игроке лично заинтересован главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау, который уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести 26-летнего форварда. Зе Луиш в минувшем сезоне чемпионата России провел 21 матч, забил пять голов и отдал семь голевых пасов. Контракт со «Спартаком» у африканца действует до 2019 года.

Данни рассматривает переход в «Краснодар»

«Краснодар» намерен приобрести бывшего полузащитника «Зенита» Мигеля Данни и уже предложил игроку контракт. На данный момент 33-летний футболист является свободным агентом и раздумывает над предложением как «Краснодара», так и московского «Динамо». В РФПЛ-2016/17 Данни сыграл 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Миранчука может купить «Наполи»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов итальянского «Наполи». Игрок сборной России связан контрактом с «Локо», который действует до лета 2021 года. Стоимость Миранчука оценивается в 7,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах, забил пять мячей и отдал пять голевых пасов.

Роналду стоит один миллиард евро

По крайней мере, за эту сумму президент «Реала» Флорентино Перес может отпустить португальца. Ранее Криштиану Роналду выразил желание покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов. «Его контракт стоит 1 миллиард евро. Он не уйдет из «Реала», если никто не сможет заплатить эту сумму», – отметил Перес.

«Реал» намерен купить Канте

Мадридский «Реал» хочет приобрести полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Сделка может состояться уже в летнее трансферное окно. Клуб следит за футболистом с тех пор, как он выступал за «Лестер Сити». На данный момент контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2021 года, а его стоимость составляет 40 миллионов евро. В минувшем сезоне 26-летний француз был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги.

Комментарии (24)
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Superior
1497984524
зенит кладбище футболистов , остановите бомжей !
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Эд1970
1497989783
"ГАЗПРОМ"народное достояние((
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KROFF
1497990478
Не проще было просто вывеску сменить. Спартак, таким образом может потерять лавры самого презираемого клуба страны.
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карасевщина
1497994986
еще два игрока ростова завершат карьеру
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арейская
1498000603
Ну что это за новость про ростовчан, напрочь испортили настроение на весь день...
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Евгеша 85
1498011090
Вот так вот этот поганый клуб из Питера погубит еще двух перспективных игроков. А потом за сборную играть некому. У бомжей сейчас своя футбольная школа напрочь отсутствует что ли?
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ЗЖМ
1498017598
дима, саша вы лошары, опыт бухарова ничем ува сне научил...зеня снова скупил допскмейку...прощайте жадные идиоты...
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Berdchanin
1498027003
Раздражает меня Зенит. Скупит всех русских игроков, а потом сидят и лавки у них полируют при этом получают миллионы . дАЖЕ В СРЕДНИХ КЛУБАХ у них бы развитие шло
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vgarakh
1498029932
Зенит убьет футбол в России, все к этому идет. Истинно народное достояние, чтоб вас......
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FatalMix
1498032562
купил полоза - отдай бесплатно кокошу
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