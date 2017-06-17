Главные материалы о Кубке конфедераций

За что надо любить Алексиса Санчеса

Тимофей Яценко написал текст об одном из главных форвардов современности, который (будем надеяться), несмотря на травму, покажет на наших полях всю свою крутость.

Почему сборная России провалит Кубок конфедераций

Разве все так плохо? Разобрался Александр Карамышев.

Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Наш самый резонансный текст за последние месяцы. Александр Плеханов нашел как минимум 5 изъянов в работе Станислава Черчесова.

Пять игроков, которых ошибочно не взяли в сборную России

А потом постарался и нашел еще 5.

Рейтинг. Кого Черчесов должен был взять на Кубок конфедераций?

И еще один пост, где мы пытается делать работу Черчесова. Денисов, Терентьев, Чалов – они не попали в сборную, но заслуживают как минимум вашего голоса.

10 фактов о Кубке конфедераций, которые вы могли не знать

Самые любопытные статистические подробности – в тексте Михаила Морозова.

За кого надо болеть на Кубке конфедераций (кроме России)

Наши авторы собрались в один пост и обсудили, за кого вам лучше болеть, если вы устали поддерживать Россию.

Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Проверяем, насколько внимательно вы готовились к турниру.

Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Вдогонку – еще один тест посложнее. Тут вы точно много раз ошибетесь.

«Патриотизм – главная надежда, но для выхода из группы его не хватит». Что иностранцы думают о сборной России

Взгляд со стороны ESPN, goal.com, Guardian и других мастодонтов на Россию и наш футбол. Иногда это реалистично, а иногда забавно и даже грустно.

Талант, алкоголизм и долги «молодого Моуринью». У Новой Зеландии самый чумовой главный тренер Кубка конфедераций

Если вы думаете, что вам тяжело живется, прочитайте эту историю. Она мотивирует на правильные решения и поступки.

Как потратить одну минуту и узнать все о Кубке конфедераций

Об этом лучше всего осведомлен комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко.