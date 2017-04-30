Почему «Спартак» сегодня победит ЦСКА

У «Спартака» есть уверенность

«Плюс семь» за пять туров до конца – казалось, отрыв гигантский, разрушить который в российском чемпионате может только прилет метеорита, и тогда «Спартак» даже некому будет объявить вечным чемпионом. В реальности же, шанс у преследователей внезапно появился. Но как бы ни переживали и не мандражировали красно-белые по поводу близости титула, они и сами прекрасно понимают, насколько велик их запас.

В следующем туре в гости приедет «Томь», и там вряд ли кому-то придет в голову мысль, что такие томичи отберут у лидера очки. Значит, будет как минимум «плюс четыре» перед играми с «Амкаром», «Тереком» и «Арсеналом», если «Спартак» проиграет в дерби. Преимущество, которым сейчас обладает команда Массимо Карреры, дает им повод сыграть против ЦСКА без скованности, мандража и лишних мыслей о турнирных раскладах. Для нынешнего «Спартака» это очень важно. Не выиграй они у «Урала» – нервничать бы пришлось гораздо больше.

«Давление? Я не испытываю никакого давления перед тем, как стать чемпионом, – говорил как-то главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш. – Вот когда в моем первом клубе на меня навели пистолет и сказали убираться отсюда – вот это было давление!». У Карреры, как первоклассного мотиватора, наверняка полно подобных историй для своих парней.

«Спартак» реагирует и дожимает

Одна из слабых точек «Спартака» – первые минуты после пропущенного гола. Команда сильно расстраивается и рискует пропустить еще. В то же время, отойдя от стресса, красно-белые умеют отвечать: дважды сравнивали счет с «Зенитом» в Питере, дожали его дома, одержали волевую победу над «Рубином», ушли от поражения в игре с «Локомотивом», добили «Уфу» и сумели допрессовать «Оренбург». А кроме того, доводили дело до побед в тяжелейших матчах с «Крыльями Советов», «Амкаром» и «Анжи», когда складывалось далеко не все.

«Спартак» можно поймать на расстройстве после гола, но использовать это в текущем сезоне соперникам удавалось очень редко. Нынешний же ЦСКА вряд ли обладает соответствующими ресурсами. Показательным был недавний матч против «Краснодара», когда армейцы, будучи участниками чемпионской гонки, счет сравняли, но дожимать не полетели, а в итоге едва не проиграли. Убийцами в этом плане можно назвать «Ростов» Курбана Бердыева, ЦСКА же под это определение идеально подходил при Леониде Слуцком. Но не сейчас. Разгром «Локомотива» – разовая акция, и топ-командам РФПЛ, к которым относятся «Зенит», «Краснодар» и «Ростов», армейцы при Гончаренко забили лишь один гол за 270 минут.

Разнообразие авторов победных голов

Жано Ананидзе, Андрей Ещенко, Зе Луиш, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Фернандо, Маурисио, Александр Самедов. Великолепная десятка тех, кто забивал не простые, а победные голы за «Спартак» в этом сезоне. Еще в этот список чудом не попал Роман Зобнин, забивший дважды «Оренбургу». Ни у одной команды нет такого разнообразия футболистов, способных решить исход встречи. Откуда придет угроза – предугадать невозможно. Из тех, кто еще не забивал – Комбаров и Джикия с приличными ударами, очень опасный на стандартах Таски, наконец, Луис Адриано, которого для победных мячей и брали. Поставленная командная игра позволяет «Спартаку» использовать главные качества своих футболистов. Сейчас красно-белым это удается лучше всех.

У «Спартака» есть Квинси Промес

19 очков по системе «гол плюс пас» – никто и близко не может подобраться к результату Промеса. Квинси – лидер, с этим спорить невозможно, да и главный кандидат на звание лучшего игрока сезона в чемпионате уже давно известен. В вину Промесу многие ставили умение забивать лишь аутсайдерам, но в принципиальных матчах голландец проявляет себя никак не хуже – с «Локомотивом» гол и пас, с «Краснодаром» пас, с «Зенитом» гол и пас, при этом несколько важных матчей лидер «Спартака» пропустил.

С ЦСКА в первом круге проявить себя не удалось, но Промес тогда вышел явно недолеченным после травмы в матче за сборную Голландию, а потом снова не играл почти месяц. В любом случае, MVP всего сезона нереально опасен для любого соперника, в том числе и для ЦСКА, где нет атакующих игроков такого уровня. Промес – лидер, и игру против него Виктор Гончаренко будет строить особо тщательно. Кстати, похожая ситуация у красно-синих уже была пару лет назад, и тогда от чемпионства ЦСКА фактически отсек Халк – «Зенит» выиграл 2:1 в очной встрече и оторвался от конкурента на восемь очков. Правда, оставалось еще девять матчей.

«Спартак» показывает чемпионскую игру

Несогласные с этим тезисом обычно являются поклонниками других клубов. Впрочем, осенний «Зенит», отгружавший каждому сопернику по 4-5 мячей, в досрочные чемпионы записали смело, а в конце сезона питерцы еще даже не обеспечили себе медальное место. Для зрелища, например, есть еще английский «Ливерпуль», ставший, правда, любимым соперником всех аутсайдеров АПЛ. Чемпионская игра есть у «Реала», «Барселоны» и «Баварии». Но к чемпионату России такой уровень не имеет никакого отношения.

А что имеет – лучший результат по ударам, умение сохранять счет, умение дожимать. Все команды в РФПЛ в этом сезоне обыграны «Спартаком» хотя бы раз. В конце концов, 18 побед из 25 при одном несчастном пенальти, и это в турнире, где половина участников играет в пять защитников. Ни у одной команды в России сейчас нет какого-то крутого суперкачества, которого недостает «Спартаку», в чем и сам ЦСКА убедился в первом круге. Поэтому сейчас именно «Спартак» сильнее всех, и на второй успех в дерби за сезон шансы весьма велики.

Почему ЦСКА сегодня победит «Спартак»