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  • «Создайте одинаковые условия!». Почему «Локомотив» хотел перенести финал Кубка России

«Создайте одинаковые условия!». Почему «Локомотив» хотел перенести финал Кубка России

В полуфинале Кубка России «Локомотив» справился с «Уфой» (1:0) и вышел в решающую стадию турнира. «Урал» в это же время оказался сильнее «Рубина». Сразу после полуфинальных матчей в прессе выступил Юрий Семин. «Тренеры сборной не понимают, в какую яму упадут игроки после нашей работы. Нельзя играть через два дня на третий. Кубок – это реклама, а вместо этого зрители придут посмотреть на две уставшие команды. Нам придется играть три матча за шесть дней. «Урал» сыграет три встречи за семь дней. Получается, что у них на день подготовки больше», – возмущался Семин.

26 апреля «Локомотиву» предстоит встреча с ЦСКА. 29 числа команда сыграет с «Рубином», а уже 2 мая должна встретиться на стадионе «Фишт» с «Уралом». «Локомотив» предложил перенести финальный матч Кубка России на 4 мая. При этом клуб заранее даже не думал ни о каких компенсациях для болельщиков. «Мое мнение – внесение изменений в календарь необходимо. Сейчас же мы живем тем, что финал состоится 2 мая. Обсуждать все остальное не готов», – рассказывал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. «До конца дня должны окончательно определиться с датой», – ответил ему Виталий Мутко. Чуть позже РФС и РФПЛ отказали «Локомотиву» в переносе матча.

«Семин что, царь и бог? Мало ли что он предлагает. Я хочу играть 2 мая», – резко парировал Семину президент «Урала» Григорий Иванов. «Перенос финального матча был бы глупостью. Знаю, что многие болельщики «Урала» уже купили билеты на самолет, забронировали отели. Кто бы им возвращал потерянные деньги? Тем более что дата была известна еще месяц назад», – рассказал Роман Павлюченко. Аргументы «Урала» сводятся к тому, что такие вещи нужно обговаривать сразу.

«Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Создайте нам с «Уралом» одинаковые условия!» – возмущенно высказал Семин, узнав окончательное решение. Юрий Павлович знает, что календарь российской Премьер-лиги – вещь особенная. Каждый сезон он создается в долгих муках и по странному сценарию.

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Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

Россия. Кубок Россия Локомотив Урал Семин Юрий Мутко Виталий
Комментарии (23)
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justozavr
1491980391
когда Урал возьмет кубок, Семин спихнет все на плохой календарь
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Александр Став
1491981396
в этом весь наш футбол. Англичане так постоянно играют и никто не ноет, а у нас как что - так сразу вой поднимают. Для того и придумали ротацию состава, для этого созданы молодёжные команды или Спартак-2 и Зенит-2 в первой лиге, чтобы клубы использовали весь ресурс, а не для того, чтобы весь сезон играли 12-14 человек.
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KalterJax
1491981657
Я Палыча если честно не понимаю! через два дня на третий - это нормальный календарь для любой команды! да, он выматывающий, я не спорю, но для чего тогда придумали ротацию состава?! Я уже не говорю о том, что в европе , так играют постоянно и ничего, не ноют) Вот в Англии там вообще внутри страны три турнира, кубок лиги, кубок Англии и собственно чемпионат, и плюс еврокубки, если команда учавствует, добавьте сюда и выступления сборных) игроки всегда играли в таком авральном режиме, это футбол ... что поделаешь!
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Sanloko
1491982748
"Локомотив" в случае переноса финального матча Кубка России на другую дату готов выплатить компенсации болельщикам команды, уже понесшим расходы на поездку в Сочи. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба Андрей Бодров. Так что не надо тут ля-ля. Вопрос СЮПом поднят правильно, просто всё составлено так, что уже ничего не сделаешь, хотя если бы на месте Локо был бы Зенит..... И ещё: не совсем корректно сравнивать Англию и Россию. Да, там такой график в норме, но они так играют постоянно, из года в год всей лигой. У нас же всё по-другому, годами устаканился один ритм, к которому все привыкли, сейчас же будет рваный график, команды расбалансируются. А всё это в угоду жопоногой сборной, которая ни на что не способна, страдают только клубы и болельщики
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алдан2014
1491983686
А Палыч нытик оказывается
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трениришко
1491984761
сильные играют, а слабаки ноют
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filosof sparty
1491992587
Афигеть... Вам в соперники Урал достался!!! Не гоже так позориться Локомотиву...
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avera
1491999751
Играли бы весна-осень и проблем не было. А пошли на поводу козла-Фурсенко. И мир выиграем, и ЛЧ, и еще что-нибудь-если все начнут играть по снегу. Тут мы впереди планеты всей.
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Nesterenko
1492014629
Вспомните 2014 год! Ростов играл в финале кубка +доп. время и пенальти, а потом через пару дней полностью переиграл сверхмотивированный Локомотив в лиге. Так что бейтесь как и все.
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Muhametshin
1492421386
Сёмин прав нужно создать одинаковые условия, все таки не охота смотреть такой важный матч с уставшими командами, а унылое хождение по полю обеих команд я думаю никому не понравится не одним не другим.
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