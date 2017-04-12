«Создайте одинаковые условия!». Почему «Локомотив» хотел перенести финал Кубка России

В полуфинале Кубка России «Локомотив» справился с «Уфой» (1:0) и вышел в решающую стадию турнира. «Урал» в это же время оказался сильнее «Рубина». Сразу после полуфинальных матчей в прессе выступил Юрий Семин. «Тренеры сборной не понимают, в какую яму упадут игроки после нашей работы. Нельзя играть через два дня на третий. Кубок – это реклама, а вместо этого зрители придут посмотреть на две уставшие команды. Нам придется играть три матча за шесть дней. «Урал» сыграет три встречи за семь дней. Получается, что у них на день подготовки больше», – возмущался Семин.

26 апреля «Локомотиву» предстоит встреча с ЦСКА. 29 числа команда сыграет с «Рубином», а уже 2 мая должна встретиться на стадионе «Фишт» с «Уралом». «Локомотив» предложил перенести финальный матч Кубка России на 4 мая. При этом клуб заранее даже не думал ни о каких компенсациях для болельщиков. «Мое мнение – внесение изменений в календарь необходимо. Сейчас же мы живем тем, что финал состоится 2 мая. Обсуждать все остальное не готов», – рассказывал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. «До конца дня должны окончательно определиться с датой», – ответил ему Виталий Мутко. Чуть позже РФС и РФПЛ отказали «Локомотиву» в переносе матча.

«Семин что, царь и бог? Мало ли что он предлагает. Я хочу играть 2 мая», – резко парировал Семину президент «Урала» Григорий Иванов. «Перенос финального матча был бы глупостью. Знаю, что многие болельщики «Урала» уже купили билеты на самолет, забронировали отели. Кто бы им возвращал потерянные деньги? Тем более что дата была известна еще месяц назад», – рассказал Роман Павлюченко. Аргументы «Урала» сводятся к тому, что такие вещи нужно обговаривать сразу.

«Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Создайте нам с «Уралом» одинаковые условия!» – возмущенно высказал Семин, узнав окончательное решение. Юрий Павлович знает, что календарь российской Премьер-лиги – вещь особенная. Каждый сезон он создается в долгих муках и по странному сценарию.

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