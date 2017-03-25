Первый матч сборной России в 2017 году. Какие выводы?

Новички снова получили шанс

Черчесов не отказался от своей излюбленной стратегии товарищеских матчей, продолжив привлекать в сборную новые лица. В игре с Кот-д’Ивуаром с первых минут появился Александр Бухаров, вместе с Полозом составивший ростовскую линию нападения. Сыграл Бухаров совершенно не так, как в матчах с «Манчестер Юнайтед». Об их наигранных взаимоотношениях с Полозом напоминала только клубная принадлежность.

Марио Фернандесу играть разрешили, но тренер сборной все равно оставил его на скамейке. «Я впечатлен работой в сборной», – говорил Фернандес еще матча. Еще под большим впечатлением оказался бразилец, грустно наблюдая за событиями на поле.

Черчесов становится упрямым

Сборная вышла на игру против Кот-д’Ивуара со схемой в три центральных защитника. Так получается, что именно эту формацию Черчесов видит главным решением проблемы слабого класса российских защитников. Ивуарийскому форварду Заа, правда, это вообще не помешало обыграть четверых игроков и забить гол. В старте вышли Кутепов, Кудряшов и Семенов. Парадоксально, что на скамейке остался Виктор Васин. В ЦСКА именно Васина наигрывают центральным из центральных в такой же тройке защитников, но Черчесову что-то в нем не нравится.

«Схема в три центральных защитника еще принесет плоды. Мы не будем отказываться от нее», – рассказывает сам Черчесов. Еще недавно он утверждал, что, возможно, со временем откажется от такого построения. Теперь же упрямство главного тренера сборной окончательно достигло совершенства.

Сборные из Африки – серьезные соперники

Поражение от Кот-д’Ивуара – первый проигрыш сборной в матчах с африканскими командами за всю историю. При том же Черчесове мы с минимальным счетом уже обыгрывали сборную Ганы. Но вчерашний матч показал, что с командами из Африки действительно нужно считаться.

Стремительная линия нападения легко моделирует футбол, основанный на физике. У сборной России физическая подготовка пока страдает. Из шести матчей под руководством нового тренера россияне выиграли лишь два, еще однажды сыграв вничью. «Мы подбираем соперников, помогающих нам моделировать чемпионат мира», – говорит Черчесов. Пока получается моделировать только разочарование.

В атаке есть проблемы

Александр Самедов, наигрываемый Черчесовым на роль главного креативщика и созидателя, после Евро-2016 впечатляюще отыграл только с Коста-Рикой. Все остальное время из него пытаются сделать Пирло, но навесы Самедова до нападающих почти не долетают.

В матче с Кот-д’Ивуаром крен атак осознано смещался именно вправо, где полузащитник «Спартака» должен был что-то придумывать в противостоянии с Каноном. Близко к Самедову располагался и Ерохин, но оба футболиста матч провалили. На 65-й минуте сборная России нанесла первый удар в створ ворот. Интересно, что все четыре замены, на которые решился Черчесов, произошли уже в концовке матча.

С болельщиками все сложно

Стадион в Краснодаре пока оказывается неудачным для сборной России. Наверное, единственный плюс, почему краснодарские болельщики не увидят футбол на чемпионате мира, где-то именно в этом. Здесь мы проиграли Коста-Рике. Здесь же теперь уступаем Кот-д’Ивуару в матче, где о футболе думала одна команда.

Сборная России уходила со стадиона под крики «Позор!» и свист. Зато ивуарийскую команду зрители в Краснодаре даже поддерживали. Особенно это проявилось в моменте, когда в ворота Акинфеева влетал второй мяч. «Такие вот у нас болельщики», – обиженно сказал Юрий Жирков. «Мы заслужили этот свист», – оправдывался Самедов. Пока в сборной России такие парадоксальные настроения. И сама она полна парадоксов.

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