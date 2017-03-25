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Первый матч сборной России в 2017 году. Какие выводы?

Новички снова получили шанс

Черчесов не отказался от своей излюбленной стратегии товарищеских матчей, продолжив привлекать в сборную новые лица. В игре с Кот-д’Ивуаром с первых минут появился Александр Бухаров, вместе с Полозом составивший ростовскую линию нападения. Сыграл Бухаров совершенно не так, как в матчах с «Манчестер Юнайтед». Об их наигранных взаимоотношениях с Полозом напоминала только клубная принадлежность.

Марио Фернандесу играть разрешили, но тренер сборной все равно оставил его на скамейке. «Я впечатлен работой в сборной», – говорил Фернандес еще матча. Еще под большим впечатлением оказался бразилец, грустно наблюдая за событиями на поле.

Черчесов становится упрямым

Сборная вышла на игру против Кот-д’Ивуара со схемой в три центральных защитника. Так получается, что именно эту формацию Черчесов видит главным решением проблемы слабого класса российских защитников. Ивуарийскому форварду Заа, правда, это вообще не помешало обыграть четверых игроков и забить гол. В старте вышли Кутепов, Кудряшов и Семенов. Парадоксально, что на скамейке остался Виктор Васин. В ЦСКА именно Васина наигрывают центральным из центральных в такой же тройке защитников, но Черчесову что-то в нем не нравится.

«Схема в три центральных защитника еще принесет плоды. Мы не будем отказываться от нее», – рассказывает сам Черчесов. Еще недавно он утверждал, что, возможно, со временем откажется от такого построения. Теперь же упрямство главного тренера сборной окончательно достигло совершенства.

Сборные из Африки – серьезные соперники

Поражение от Кот-д’Ивуара – первый проигрыш сборной в матчах с африканскими командами за всю историю. При том же Черчесове мы с минимальным счетом уже обыгрывали сборную Ганы. Но вчерашний матч показал, что с командами из Африки действительно нужно считаться.

Стремительная линия нападения легко моделирует футбол, основанный на физике. У сборной России физическая подготовка пока страдает. Из шести матчей под руководством нового тренера россияне выиграли лишь два, еще однажды сыграв вничью. «Мы подбираем соперников, помогающих нам моделировать чемпионат мира», – говорит Черчесов. Пока получается моделировать только разочарование.

В атаке есть проблемы

Александр Самедов, наигрываемый Черчесовым на роль главного креативщика и созидателя, после Евро-2016 впечатляюще отыграл только с Коста-Рикой. Все остальное время из него пытаются сделать Пирло, но навесы Самедова до нападающих почти не долетают.

В матче с Кот-д’Ивуаром крен атак осознано смещался именно вправо, где полузащитник «Спартака» должен был что-то придумывать в противостоянии с Каноном. Близко к Самедову располагался и Ерохин, но оба футболиста матч провалили. На 65-й минуте сборная России нанесла первый удар в створ ворот. Интересно, что все четыре замены, на которые решился Черчесов, произошли уже в концовке матча.

С болельщиками все сложно

Стадион в Краснодаре пока оказывается неудачным для сборной России. Наверное, единственный плюс, почему краснодарские болельщики не увидят футбол на чемпионате мира, где-то именно в этом. Здесь мы проиграли Коста-Рике. Здесь же теперь уступаем Кот-д’Ивуару в матче, где о футболе думала одна команда.

Сборная России уходила со стадиона под крики «Позор!» и свист. Зато ивуарийскую команду зрители в Краснодаре даже поддерживали. Особенно это проявилось в моменте, когда в ворота Акинфеева влетал второй мяч. «Такие вот у нас болельщики», – обиженно сказал Юрий Жирков. «Мы заслужили этот свист», – оправдывался Самедов. Пока в сборной России такие парадоксальные настроения. И сама она полна парадоксов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Вася! Березуцкий! Вернись!». Как страна реагирует на поражение сборной России

Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Самедов Александр Бухаров Александр Васин Виктор Ерохин Александр Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (37)
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Бестолковый
1490428358
И ведь что характерно!!!! Есть тренер способный сделать команду как говорится "из того что было", но нет же, для московских функционеров он не мил. Вот уроды, кругом одно вредительство.
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udav4691
1490428661
Играем хуже всех,зато зарплаты больше всех.Пока лимит не уберем,так и будем сидеть в этой трясине.Зачем им расти,если конкуренции ноль,спокойно и сидят наши играчишки на своих местах,зажравшиеся миллионеры.Позоррррррр
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Мутный Рай
1490433417
А выводы, вот какие... Надо ставить на Бельгию, коэффициент будет нормальный!!!
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Cant Stop
1490435685
пол года прошло..... толку ноль
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Snek
1490438869
Вывод один, нам казалось, что наша древесина достигла дна, но тут она решил постучать снизу.
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MaxiUs
1490438976
зарплату, зарплату уменьшите им, и пусть валят на все четыре и в китай, пусть учатся играть в футбол, а не зарабатыванием денег у себя на родине, а то так и будет и 2018 и 2020 и 2022 и 2024. так и опускаются вниз и вниз. вести надо поиск талантов в регионах россии. слабохарактерная у нас сборная. у кот д ивуара тоже смена поколений, проблемы, и зарплаты наверно меньше, отсутствие звезд и все проблемы, но ведь играют и довиваются успехов. На разгрузку вагонов их после такого матча!!!! Лучше съэкономленные деньги вложить в детский спорт, медицину обучение, ЖКХ, дороги, поднять уровень жизни, воспитание. честное слово, наша сборная заебла уже, я даже матч не смотрел и вообще уже не могу их видеть уже!!!! набрать с фнл сборную, да все, я стал чаще фнл смотреть.
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Nesterenko
1490456962
Не стал бы утверждать, что сборная играла отвратительно. Команда полностью новая, в атаке не хватает сыгранности и взаимопонимания, видно было что полузащитники и нападающие стараются. Надеюсь в будущем комбинационный футбол образуется. Что касается защитников, то сказать пока нечего, защищаются очень плохо, в атаке при стандартах головой играют ужасно. Но других защитников у нас нет, а возвращать Игнашевича и Березуцкого нет никакого смысла, и с ними мы бы так проиграли. Я тоже согласен с Черчесовым, что нужно играть в 3 центральных защитника, потому что все те кто у нас есть - ведомые. И соответственно играть в таком случае в два центральных очень опасно. Будем ждать и верить что будет дальше, это самое простое и легкое сейчас обсирать их. Ну да, согласен, игры толком нет, результат тоже, но другой сборной у нас нет. А если человек по жизни глор, то пожалуйста болей всю жизнь за условную Барсу или сборную Испании например, и радуйся жизни.
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Snek
1490457054
Я вот смотрю на состав и тихонечко охуеваю, стасег реально ёбнулся? Акинфеев - я сам болею за армейцев, но какого хера не дали шанс другим вратарям, чтобы как минимум напомнить Игорю, что он не один такое намбер ван и нужно в товарняках выкладываться по полной. Кутепов - вы серьёзно? Он Спартаку постоянно привозит моменты у своих ворот, за это его взяли в сборную? Семенов - нелепые горчичники, косяки в обороне, которые он правит постоянными грубыми нарушениями со своей стороны, он в Тереке то не блещет своей игрой, играет, потому что у Терека тупо нету другого, который мог бы сыграть не хуже. Миранчука в конце зачем выводили? Полубесполезный, слишком молодой и неопытный хавбек, которому ещё по факту нужно место в клубе заслуживать, а он уже в сборной, что он делает с такой игрой то? Самедов игрок среднего уровня от него ничего ожидать не стоит, а тем более он ещё и в возрасте, зачем брать среднего уровня возрастного игрока? Да лучше уж реально Миранчуков всяких набрать, они хоть видимость игры создают большую. Зобнин - копия Миранчука, он не заслужил даже основы в Спартаке, какая нахер сборная? Забнин у себя в клубе на поле почти не заметен, играет для количества. Головин - да он подаёт надежды, но у него нету опыта и постоянной игровой практики, как можно брать игрока без постоянной игровой практики? Бухаров - что в команде делает столь возрастной форвард, который и карьерой футбольной никогда не блистал, кроме хорошего удара в нём вообще ноль функций, его только Курбан умудряется использовать и то за счёт того, что в его тактической модели, ему нужен форвард, который умеет только бить. Канунников - ноу комментс, в конце игры выводят форварда, который не может добиться места в основе в Рубине, который находится в нижней половине таблицы РФПЛ, да с таким успехом, можно и из ФНЛ со скамейки игроков набирать. Почему Васина нету в основе, единственный опытный защитник в заявке сидит на скамейке, это как вообще? Нойштедтер - почему на скамейке? Да к нему есть претензии, но не заиграть его, нахера тогда звать вообще? Оздоев - пусть и чурка, но игрок умеет обострять, почему он протирает задницу на скамейке? Да у него проблемы с игровой практикой, но попробовать в конце вместо того же Самедова, ой как стоило, Самедов старый, он в конце вообще по полю еле ходил. Фернандес - а тут вообще какой-то пиздец, наверное наряду с Жирковым, это два единственных опасных бровочника, которые есть в нашей стране с паспортом РФ, какого хера он на скамейке? Марио в ЦСКА это правый фланг, его именитые форварды не всегда обыгрывали, при том, что Марио всегда шёл вперёд и помогал в атаке, 90 минут работал на всём фланге без единой передышки, почему он на скамейке? стасег ты серьёзно ебанутый или подсел на наркотики? Где дзага вообще? В центре он один из тех, кто хоть что-то может с мячом сделать. Почему не уговорить Анюкова вернуться в сборную, он отлично смотрится на фланге. Почему Ещенко нету в заявке? Он хороший и опытный защитник. Где Файзулин? Ещё один опытный полузащитник. Я вообще не могу понять, сборная методом тыка набиралась что ли? Почему большая часть даже не тянет на профессиональных футболистов?
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зиргай
1490469973
все идет к тому, что Мудко с Черчесовым должны покаяться и уйти
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igormaddog
1490488420
Давайте подождём игру с Бельгией,а потом будем уже выносить свои решения!Я после каждой игры сборной зарекаюсь,что больше не буду смотреть такой футбол!!!Так нет же день или ночь включаю и смотрю!!!Давайте поддержим их ещё раз!!!
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