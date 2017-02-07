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  • Виновных в срыве сроков строительства «Зенит-Арены» обещают наказать. Дайджест событий дня

Виновных в срыве сроков строительства «Зенит-Арены» обещают наказать. Дайджест событий дня

Полузащитник «Спортинга» Зеегелар получил предложение от ЦСКА

Полузащитник «Спортинга» Марвин Зеегелар в ближайшее время может стать игроком ЦСКА, передает Noticias ao Minuto. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Переход может состояться в самое ближайшее время.

Шмидт может быть уволен из «Байера»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт находится под риском увольнения. Это может произойти уже после ближайшего матча команды. В 20-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» сыграет с «Айнтрахтом». Стоит отметить, что в предыдущем матче команда Шмидта уступила на выезде «Гамбургу» со счетом 0:1.

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«Реал» и «Барселона» хотят купить Агуэро

Сразу два топ-клуба Испании рассматривают вариант приглашения нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Речь идет о «Реале» и «Барселоне». Велика вероятность того, что в предстоящее летнее трансферное окно аргентинский футболист сменит клубную прописку из-за проблем с игровым временем в Манчестере.

Тиоте променял «Ньюкасл» на клуб из второй китайской лиги

«Бейджин Энтерпрайзес» объявил о подписании контракта с полузащитником «Ньюкасла» Шейком Тиоте. Подробности сделки не разглашаются. Отметим, что столичный клуб выступает во втором по силе китайском дивизионе.

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Канчельскис и Аршавин вошли в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии по версии FourFourTwo

Андрей Канчельскис и Андрей Аршавин вошли в список 100 лучших зарубежных игроков за всю историю чемпионата Англии, опубликованный британским изданием FourFourTwo. В данный момент известна первая 20-ка с конца. 48-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Саутгемптона» расположился на 98-й строчке. Бывший хавбек «Арсенала», защищающий ныне цвета «Кайрата», – на 91-й.

Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании встретились для обсуждения ситуации вокруг Зозули

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба провели встречу, на которой обсудили ситуацию, которая возникла вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули. По итогам встречи было принято решение, что правительство Испании обязано оказать поддержку нападающему, так как данная ситуация могла повлечь за собой нанесение ему морального и физического ущерба, и лишение права на труд, которое является одним из основных прав человека.

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Проппер не уйдет в «Зенит». По крайней мере, этой зимой

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс выразил уверенность, что хавбек Дэйви Проппер, с большой долей вероятности, не покинет клуб из Эйндховена в период зимнего трансферного окна. «Зенит» по-прежнему не возобновлял переговоры по Пропперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно», – сказал Слегерс.

Представитель Путина пообещал наказать виновных в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове

Представитель президента в СЗФО Николай Цуканов заявил, что лица, по вине которых были сорваны сроки строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, понесут ответственность. По его словам, в настоящее время над расследованием работают правоохранительные органы, дело будет доведено до суда.

«Зенит-Арена», я уже говорил, – это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем – менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность», – сказал Цуканов.

Строительство арены на Крестовском острове в Санкт-Петербурге стартовало в 2007 году. За все это время проект несколько раз корректировался, что несло за собой увеличение его стоимости. По последней информации, на возведение спортивного сооружения было потрачено 42,3 миллиарда рублей. Однако итоговая сумма будет окончательно подсчитана перед Кубком конфедераций-2017, который пройдет в июле.

Ждун. Чемпионство «Спартака, стадион «Зенита», совесть Кокорина и другие вещи, которые мы вечно ждем

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Комментарии (8)
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Semargl18
1486505025
Накажут... как же... Как наказали уже Сердюкова, Чубайса, Васильеву... и иже с ними... Если украсть несколько миллиардов то ты уважаемый в России человек... И так для информации 40 лярдов рубликов это треть от марсианской экспедиции Куриосити... На долбанный стадион...
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TUMS
1486510599
Кто наказывать то будет?
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kuchipachi
1486531103
виновных ни кто не накажет - накажут козла отпущения, не более того
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rubinovyi2
1486531703
" Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность" Просто умиляют эти слова!
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headvk
1486534106
зозуле надо было думать головой!
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artem 81
1486606018
Всё бабки отмывают, в народ какой то бред выносят.
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батог
1486883766
У Цуканова такая хитрая "лицо"...
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